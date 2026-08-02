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महराजगंज में निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने बच्चों को बाहर निकालकर सीएचसी सिसवा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 02, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:36 PM IST
महराजगंज में निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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