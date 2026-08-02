महराजगंज में निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

थाना सेक्टर-113 क्षेत्रांतर्गत एक बच्चा फिरोज आलम उर्फ गोलू पुत्र मुराजुद्दीन निवासी ग्राम खर्तौना, थाना अटरिया, सीतापुर, उम्र लगभग 4 वर्ष पर्थला गोलचक्कर के पास सेक्टर-123 में झुग्गी झोपड़ी के पास बनी होदी में गिर गया. सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा एवं बच्चे को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा बच्चे को मृत घोषित कर दिया. मृतक के पंचनामा व अन्य कार्यवाही पूर्ण करते हुए नियमानुसार मृतक के शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया. परिजनों द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.