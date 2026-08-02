महराजगंज में निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

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महराजगंज/अमित सिंह: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र के मीराबाई नगर वार्ड संख्या 25 स्थित पोखरा टोला में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पोखरा टोला निवासी चार बच्चे 13 वर्षीय राजबीर 14 वर्षीय नीतीश यादव ,, रोहन (13 वर्ष) तथा कृष्णा रौनियार (15 वर्ष) नहाने के लिए गांव के निर्माणाधीन पोखरे में गए थे. इसी दौरान नीतीश, रोहन और कृष्णा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.
तीनों को डूबता देख राजबीर घबराकर घर पहुंचा और परिजनों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों को पोखरे से बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है. थानाध्यक्ष कोठीभार के अनुसार, मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
नोएडा: सेक्टर-123 में हौदी में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत
31 जुलाई की सुबह 4 साल का बच्चा अपनी झुग्गी के बाहर खेल रहा था. तभी खेलते -खेलते बच्चा पम्प के पास बनी पानी से भरी हौदी ( गड्ढा ) के पास पहुंचा और गिर गया. बच्चे के बारे में तब पता चला जब बच्चा हौदी के ऊपर आ गया. बच्चे को उसके परिजन ने देखा. बच्चे को बाहर निकाला गया.उसकी मौत हो चुकी थी. मृतक बच्चे का परिवार हौदी के पास ही झुग्गी में रहता है..जो अब मृतक अपने पैतृक गांव सीतापुर जा चुका है.
थाना सेक्टर-113 क्षेत्रांतर्गत एक बच्चा फिरोज आलम उर्फ गोलू पुत्र मुराजुद्दीन निवासी ग्राम खर्तौना, थाना अटरिया, सीतापुर, उम्र लगभग 4 वर्ष पर्थला गोलचक्कर के पास सेक्टर-123 में झुग्गी झोपड़ी के पास बनी होदी में गिर गया. सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा एवं बच्चे को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा बच्चे को मृत घोषित कर दिया. मृतक के पंचनामा व अन्य कार्यवाही पूर्ण करते हुए नियमानुसार मृतक के शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया. परिजनों द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.