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भीषण दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत, ट्रैक्टर- ट्रॉली में पीछे से जा भिड़ी स्कॉर्पियो, मची चीख पुकार

Gorakhpur News: गोरखपुर में एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. यहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गेहूं से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा भिड़ी, जिससे स्कॉर्पियो सवार तीन युवकों की मौत हो गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 27, 2026, 01:03 PM IST
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गोरखपुर सड़क हादसा
गोरखपुर सड़क हादसा

Gorakhpur News: गोरखपुर में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की जान चली गई. थाना क्षेत्र के भर्रोह चौराहे के पास गोला-बड़हलगंज रामजानकी मार्ग पर गेहूं से लदी ट्रॉली और एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में तीसरे युवक की भी सोमवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई. इस हादसे में अब मृतकों की संख्या तीन हो चुकी है, जिससे गांव में गहरा मातम पसरा हुआ है. 

ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से भिड़ी स्कॉर्पियो
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब साढ़े दस बजे गोला की दिशा से आ रही स्कॉर्पियो आगे चल रही ट्रॉली से जा भिड़ी. बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रॉली में जा घुसा. हादसे के वक्त वाहन में सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. 

दुर्घटना में शिकार युवकों को ब्योरा
इस भीषण दुर्घटना में कोहड़ी गांव निवासी 21 वर्षीय अजय कुमार यादव और 20 वर्षीय कुणाल यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी.  वहीं, 22 वर्षीय प्रसून उर्फ अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गया था. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत बड़हलगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे एम्स गोरखपुर रेफर कर दिया. 

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एक साथ तीन जवान बेटों की मौत से गांव में कोहराम
एम्स में इलाज के दौरान सोमवार सुबह अंकुर ने भी दम तोड़ दिया. तीनों युवकों की असमय मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. खास बात यह है कि तीनों ही अविवाहित थे. अजय तीन भाइयों में बीच का, कुणाल अपने परिवार का बड़ा बेटा और अंकुर दो भाइयों में सबसे छोटा था. एक साथ तीन जवान बेटों की मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. 

ये भी पढ़ें: जौनपुर में भीषण सड़क हादसा: ट्रक-ऑटो भिड़ंत में 3 की मौत, 3 घायल, दो की हालत नाजुक

 

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी हादसे की वजह
हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो और ट्रॉली को भी थाने में खड़ा कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है. 

इस हृदयविदारक घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से होने वाले हादसों पर लगाम कब लगेगी. 

ये भी पढ़ें: डंपर की टक्कर से टेंपो के उड़े परखच्चे! सड़क पर मची चीख-पुकार; 2 महिलाओं की मौत, कई घायल

 

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