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संतकबीरनगर में कहर बन कर गिरी आकाशीय बिजली, खेत में काम कर रहे तीन लोगों की मौत

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर में धान की रोपाई करते समय आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 09, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:30 PM IST
संतकबीरनगर में कहर बन कर गिरी आकाशीय बिजली, खेत में काम कर रहे तीन लोगों की मौत
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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