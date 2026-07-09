संतकबीरनगर में कहर बन कर गिरी आकाशीय बिजली, खेत में काम कर रहे तीन लोगों की मौत

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Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर में आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी. यहां के बेलहरकला और बखिरा थाना क्षेत्र में खेत में धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से महिला समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में एक 60 वर्षीय महिला एक 15 वर्षीय किशोरी और एक 14 वर्षीय बच्चे की जान चली गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की विधिक कार्यवाई में जुटी है.
तीन लोगों की मौत
जिले में आकाशीय बिजली गिरने की पहली घटना बेलहर थाना क्षेत्र के कटया गांव के सिवान में हुई, जहां बनौली गांव निवासी चांदनी 15 वर्षीय किशोरी ग्रामीणों के साथ खेत में धान की रोपाई कर रही थी. उसी दौरान दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज गरज के साथ आसमान में बिजली चमकने लगी. रोपाई के समय अचानक से किशोरी के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई जिसकी चपेट मे आने किशोरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.
60 वर्षीय बुजुर्ग चपेट में आईं
वहीं, आकाशीय बिजली गिरने की दूसरी घटना बखिरा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है. यहां खेत में धान की रोपाई करते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 60 वर्षीय महिला बरसाना देवी गंभीर रूप से झुलस कर अचेत हो गईं. आनन-फानन में परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है.
14 वर्षीय बच्चे की मौत
वहीं, आकाशीय बिजली की बिजली की चपेट में आने से बेलहर नगर पंचायत के वार्ड नंबर तीन में एक 14 वर्षीय बच्चे (सूरज) की भी मौत हो गई. वह अपने खेत में परिवार के साथ धान की रोपाई कर रहा था, तभी बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हो गई और अचानक बिजली गिर पड़ी. इस हादसे में सूरज झुलस कर घायल हो गया. परिजन उसे आनन-फानन में नजदीक के अस्पताल ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया.