संतकबीरनगर में कहर बन कर गिरी आकाशीय बिजली, खेत में काम कर रहे तीन लोगों की मौत

14 वर्षीय बच्चे की मौत

वहीं, आकाशीय बिजली की बिजली की चपेट में आने से बेलहर नगर पंचायत के वार्ड नंबर तीन में एक 14 वर्षीय बच्चे (सूरज) की भी मौत हो गई. वह अपने खेत में परिवार के साथ धान की रोपाई कर रहा था, तभी बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हो गई और अचानक बिजली गिर पड़ी. इस हादसे में सूरज झुलस कर घायल हो गया. परिजन उसे आनन-फानन में नजदीक के अस्पताल ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया.