स्कूल गईं लेकिन नहीं लौटी घर; बस्ती में भी जौनपुर के तरह गायब हो गई 3 छात्राएं!

Basti 3 Student Missing Case: बस्ती जिले में एक ही गांव से तीन छात्राओं के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि तीनों छात्राएं रोज़ की तरह पढ़ने के लिए स्कूल गई थीं. लेकिन छुट्टी के बाद जब वे घर नहीं लौटीं

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:53 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
बस्ती न्यूज/राघवेन्द्र कुमार: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक ही गांव से तीन छात्राओं के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि तीनों छात्राएं रोज़ की तरह पढ़ने के लिए स्कूल गई थीं. लेकिन छुट्टी के बाद जब वे घर नहीं लौटीं तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. लापता छात्राएं एक ही गांव की रहने वाली हैं और संतकबीर शंकर दास इंटर कॉलेज, मोहम्मद नगर में पढ़ाई करती हैं. इनमें से दो छात्राएं कक्षा 11 की हैं, जबकि एक छात्रा कक्षा सात में पढ़ती है.

जानिए पूरा मामला क्या ?
बताया जा रहा हैं कि, छात्राएं सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं. लेकिन शाम तक वापस नहीं पहुंचीं. इसके बाद परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की. मगर छात्राओं का कोई सुराग नहीं लग सका. काफी प्रयासों के बाद जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने इस घटना की सूचना सोनहा थाने की पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सीओ रुधौली घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली. 

क्या छात्राएं हो गई है गुम ?
जो लड़किया लापता हैं उनके परिजनों का कहना है कि लड़कियां कहां गई, किस के साथ गई हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है. तीन लड़कियां स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसमें से दो सगी बहनें थी. पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. पुलिस को लड़कियों के बारे में काफी कुछ पता चला है. 

जौनपुर से भी ऐसा मामला 
दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं. कल का ही मामला जौनपुर का है, जहां तीन बहनें गायब हो गई हैं. तीनों घर से आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने के लिए निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं. बेटियों के गायब होने की खबर से गांव में हड़कंप मचा हुआ है. 

यूपी में अब तक कितने लोग लापता?
रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनका कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है. इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. गुमशुदा लोगों पर PIL दाखिल होगी. अब अगर दिल्ली की बात करें तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश की राजधानी में 800 लोगों के गायब होने की खबर है.

