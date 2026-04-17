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गर्मी से राहत की चाह ने मौत के मुंह में डाला! राप्ती नदी में नहाते 3 युवक डूबे, परिजनों में मचा कोहराम

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गर्मी से राहत की चाह ने तीन युवकों को मौत के मुंह में डाल दिया. राप्ती नदी में नहाते समय तीन युवक नदी में डूब गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 17, 2026, 11:51 PM IST
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राप्ती नदी में 3 युवक डूबे
राप्ती नदी में 3 युवक डूबे

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में राप्ती नदी में नहाने गए तीन युवकों के डूबने से हड़कंप मच गया है. घटना चिलुआताल थाना क्षेत्र के बंजरहा गांव के पास की है. जहां तेज धारा और अचानक बढ़ी गहराई ने तीन जिंदगियों को लील लिया. मौके पर SDRF की टीम और स्थानीय गोताखोरों द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक तीनों का कोई सुराग नहीं मिल सका है

गर्मी से राहत की चाह ने मौत के मुंह में डाला!
गर्मी से राहत पाने के लिए राप्ती नदी में नहाने गए तीन युवक देखते ही देखते अचानक कब गहरे पानी में समा गए किसी को भनक नही लगी. घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई. 

प्रत्यक्षदर्शियों  ने बताया
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीनों युवक नहाते-नहाते नदी के उस हिस्से में पहुंच गए जहां गहराई ज्यादा थी और देखते ही देखते पानी में डूब गए. 

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तीनों युवकों का ब्योरा
डूबने वाले युवकों की पहचान शिव साहनी (20) निवासी काजीपुर,बंटी उर्फ अभय (18-20) निवासी बरियारपुर, और शुभम यादव (19-22) निवासी बरियारपुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि तीनों आपस में दोस्त थे और निर्माणाधीन पुल के पास नहाने पहुंचे थे. 

परिजनों में कोहराम, सर्च ऑपरेशन जारी
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही SDRF टीम को बुलाया गया, जो स्थानीय गोताखोरों के साथ मिलकर नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है. हालांकि तेज धारा और गहराई के चलते राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं. 

पुलिस अधिकारी मौके पर
मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ एसपी उत्तरी भी पहुंचे और पूरे अभियान की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं. प्रशासन की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर संभव संसाधन लगाकर युवकों की तलाश तेज की जाए. वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है. 

युवकों के गांव में पसरा मातम
घटनास्थल पर मौजूद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि युवक रोज की तरह नहाने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनका आखिरी दिन होगा. पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. राप्ती नदी का यह हादसा एक बार फिर चेतावनी दे रहा है कि अनजान और गहरे पानी में उतरना कितना खतरनाक हो सकता है. फिलहाल सभी की निगाहें सर्च ऑपरेशन पर टिकी हैं… और उम्मीद है कि जल्द ही तीनों का पता चल सके. 

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