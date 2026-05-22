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'मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता…' टॉपर बेटे की मौत पर मां का फूटा दर्द, दोस्तों पर लगाए गंभीर आरोप

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में गुरुवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब 11वीं में पढ़ने वाला छात्र अंश मौर्या राप्ती नदी में नहाने के दौरान लापता हो गया. बताया जा रहा है कि अंश अपने पांच दोस्तों के साथ नदी किनारे गया था. देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों को उसके डूबने की सूचना मिली. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 22, 2026, 05:14 PM IST
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फाइल फोटो
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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में  11वीं के छात्र और हाईस्कूल टॉपर अंश मौर्या की संदिग्ध परिस्थितियों में राप्ती नदी में डूबने से मौत हो गई. अंश अपने पांच दोस्तों के साथ गुरुवार को नदी में नहाने गया था और नदी में डूब गया था,जिसका शव आज बरामद हुआ है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है. मां ने दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस दोस्तों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी है. नदी किनारे झाड़ियों में छात्र के कपड़े मिलने से मामला और भी संदिग्ध हो गया है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना झंगहा थाना क्षेत्र  की बताई जा रही है.  घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन अंधेरा होने के कारण पहले दिन रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो सका. शुक्रवार सुबह एनडीआरएफ की टीम ने दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद छात्र का शव नदी से बरामद कर लिया गया.

मृतक के बारे में
मृतक अंश मौर्या मूल रूप से रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के महेवा का रहने वाला था. उसके पिता राम प्रवेश मौर्या पंजाब में टाइल्स ठेकेदारी का काम करते हैं. अंश अपनी मां प्रतिमा मौर्या के साथ झंगहा के रामनगर स्थित मामा के घर रहकर पढ़ाई करता था. अंश झंगहा के आदित्य पब्लिक स्कूल का छात्र था और उसने इस बार हाईस्कूल परीक्षा में स्कूल टॉप किया था. बेटे की मौत से बदहवास मां प्रतिमा मौर्या ने दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अंश पढ़ाई में बहुत तेज था और इसी वजह से कुछ लोग उससे जलते थे.

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मृतक के मां ने क्या बताया?
मां प्रतिमा मौर्या ने बताया कि मेरा बेटा बहुत होनहार था. इस बार स्कूल टॉप किया था.  उसके दोस्तों ने ही उसे डूबोया है. मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता. घटना के बाद पुलिस ने जब नदी किनारे जांच की तो झाड़ियों में अंश के कपड़े बरामद हुए. जबकि दोस्तों का कहना था कि अंश कपड़े पहनकर ही नहा रहा था. दोस्तों के बयान में विरोधाभास मिलने के बाद पुलिस अब सभी दोस्तों से गहन पूछताछ कर रही है. दोस्तों का दावा है कि अंश अचानक गहरे पानी में चला गया था और उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. 

फिलहाल पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है. वहीं हाईस्कूल टॉपर छात्र की संदिग्ध मौत ने इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है. 

और पढ़ें: बाहुबलियों पर हाईकोर्ट का बड़ा शिकंजा! राजा भैया-बृजभूषण समेत 50 से ज्यादा नामों पर रिपोर्ट तलब, गन लाइेंस और सरकारी सुरक्षा की होगी जांच
 

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