पूर्वांचल का द्वार गोरखपुर लिख रहा विकास की नई इबारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास ने बदली तस्वीर, जनप्रतिनिधियों ने रखी बेबाक राय

गोरखपुर: Zee Media के कार्यक्रम ‘गोरखपुर की उड़ान’ में सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और सांसदों ने बेबाकी से अपनी बात रखी और विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब दिए. यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, सांसद रवि किशन और राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे. इसके अलावा कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष महेश कुमार दुबे, और पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद ने भी जनता और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.

यूपी के विकास के तीन अहम फैक्टर- जयवीर सिंह

कॉन्क्लेव में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह बदल चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य के विकास की बुनियाद मजबूत लॉ एंड ऑर्डर पर टिकी होती है. आज उत्तर प्रदेश में पर्यटक खुद को सुरक्षित महसूस करता है और यही वजह है कि राज्य में पर्यटन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है. मंत्री ने बताया कि सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं.

एक पर्यटक देता है 6 को रोजगार - जयवीर सिंह

जयवीर सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने केवल धार्मिक पर्यटन ही नहीं, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग और ईको टूरिज्म पर भी फोकस किया है. अयोध्या, काशी, मथुरा और नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थलों पर अब शिमला-मसूरी से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं. वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में कुल 137 करोड़ पर्यटक आए, जबकि महाकुंभ में 66.6 करोड़ श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जो एक पर्यटक के जरिए कम से कम छह लोगों को रोजगार देता है.

जी राम जी योजना पर विपक्ष को जवाब

कॉन्क्लेव में ‘जी राम जी योजना’ को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी मंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि इस योजना में अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी है, काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और भुगतान में देरी पर ब्याज व पेनल्टी का प्रावधान है. आधुनिक तकनीक से भ्रष्टाचार खत्म होगा और गांव के विकास की योजनाएं गांव में ही बनेंगी.

योगी जी परफेक्शनिस्ट हैं- रवि किशन

कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपने रिश्ते और गोरखपुर के भविष्य को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि योगी जी परफेक्शनिस्ट हैं और उनकी डांट भी सिखाने वाली होती है. रवि किशन ने कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर अपराध और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन आज शहर 50 प्रतिशत से ज्यादा विकसित हो चुका है. एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य में मेट्रो जैसी योजनाएं गोरखपुर को नई पहचान देंगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पश्चिमी यूपी से पीछे नहीं पूर्वांचल- विजय लक्ष्मी

राज्य मंत्री एवं विधायक विजय लक्ष्मी गौतम ने मंच से महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि ‘लखपति दीदी योजना’ के जरिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. उन्होंने दावा किया कि पूर्वांचल अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पश्चिमी यूपी के बराबर खड़ा है और आने वाले वर्षों में सलेमपुर सहित पूरा क्षेत्र तेजी से विकसित होगा

ZEE Media का यह कॉन्क्लेव न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों का मंच बना, बल्कि यह संदेश भी दिया कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से निकलकर विकास और भरोसे का नया मॉडल बन चुका है. ‘गोरखपुर की उड़ान’ कार्यक्रम वास्तव में बदलते यूपी की उड़ान की कहानी बनकर सामने आया.

