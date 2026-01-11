पर्यटन सेक्टर बनाएगा यूपी को एक ट्रिलियन इकॉनमी- Zee Media के मंच से मंत्री जयवीर सिंह का दावा

Gorakhpur: सीएम योगी के शासनकाल में गोरखपुर का चहुंमुखी विकास हुआ है. गोरखपुर में महानगरों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है तो वहीं पयर्टन स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है. गोरखपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश अब उन्नत प्रदेश बन चुका है.

गोरखपुर में रविवार को ZEE Media के खास कार्यक्रम 'गोरखपुर की उड़ान' कार्यक्रम में प्रदेश के विकास और प्रगति पर खूब चर्चा हुई. इसमें प्रदेश के पर्यटन मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह भी शरीक हुए. इस मौके पर मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश 2017 से पहले के प्रदेश से पूरी तरह से बदल चुका है. किसी भी प्रदेश के विकास में वहां का लॉ एंड ऑर्डर अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि एक पर्यटक वहीं जाना चाहेगा जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है. अपने सम्मान को सुरक्षित महसूस करता है, और 2017 के बाद यह बदलाव हुआ है. आज उत्तर प्रदेश आने वाले हर शख्स को पता है वह सुरक्षित है उसका सम्मान सुरक्षित है.

कनेक्टिविटी से बढ़ी यूपी के विकास की रफ्तार

जयवीर सिंह ने बताया कि 2017 से पहले प्रदेश में कनेक्टिविटी का बुरा हाल था, पहले सड़कों में गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढों में होकर सड़क जाती थी. लेकिन अब उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी विकसित हो रही है. देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में बने हैं और अभी भी बन रहे हैं. सड़कों के अलावा उत्तर प्रदेश में हवाई और रेल यातायात में भी अभूतपूर्व विकास देखा गया है.एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है.

हर विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण

उन्होंने बताया कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जो सबसे तीन महत्वपूर्ण फैसले हैं वो उत्तर प्रदेश में लिये गए हैं- लॉ एंड ऑर्डर, शहरों गांव और कस्बों की कनेक्टिविटी और तीसरा है इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास. सरकार ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, एडवेंचर टूरिज्म, आदि सभी पर ध्यान दिया है. योगी सरकार ने हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में जो भी धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उन पर करोड़ों रुपये खर्च कर उनका सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया है.

यूपी के धार्मिक स्थल पहुंचे शिमला मसूरी से ज्यादा पर्यटक

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपी के अयोध्या, काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर अब शिमला और मसूरी से ज्यादा पयर्टक पहुंच रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि यूपी में बीते वर्ष 2025 में कुल 137 करोड़ पर्यटक आए. अकेले महाकुंभ में 66.6 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे. दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या दर्ज की गई हो.

2047 तक विकासशील नहीं विकसित होगा भारत

उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने देश की आजादी के सौ साल पूरे होने पर यानी 2047 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का संकल्प लिया है. मोदी जी चाहते हैं देश की आजादी के सहस्राब्दी वर्ष पर भारत विकासशील देश से विकसित भारत बन जाए. जब पहली बार केंद्र में मोदी सरकार बनी थी थी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें नंबर थी लेकिन आज यह चौथे नंबर पर है. आज भारत के आगे वो देश कहीं भी नहीं टिकता जिसके साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था. आज हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से भी बड़ी है.

एक ट्रिलियन की इकॉनमी का लक्ष्य

5 ट्रिलियन की इकॉनमी के विकसित भारत होने में उत्तर प्रदेश भी एक ट्रिलियन की भूमिका अदा करेगा. एक ट्रिलियन की इकॉनमी के लक्ष्य में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है. एक पर्यटक जब कहीं आता है तो वह वाहन, कुली, होटल और खरीदारी और पुजारी से लेकर कम से कम 6 लोगों को रोजगार देता है. मथुरा, काशी, अयोध्या और नैमिषारण्य जैसे तमाम धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में हर रोज लाखों पर्यटक पहुंच रहे हैं.

यूपी सरकार का ध्यान केवल धार्मिक पर्यटन पर ही नहीं

पर्यटन और पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए योगी सरकार निवेशकों को 25 % सब्सिडी दे रही है, ताकि उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन मिले. कोराना काल के बाद एडवेंचर टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिला है, जिससे लखीमपुर से लेकर सोनभद्र तक तमाम तरह की विकास योजनाओं को अंजाम दिया गया है. अब लोग डेस्टीनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान के किलों में नहीं जा रहे हैं, बल्कि यूपी के बांदा के कालिंजर जैसे किलों में पहुंच रहे हैं. यूपी सरकार केवल धार्मिक पर्यटन पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि जिस भी क्षेत्र में पर्यटन के विकास की संभावना है उस पर काम किया जा रहा है.

सीएम योगी ने बदली गोरखपुर की छवि

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अगर सबसे ज्यादा रोजगार और रेवेन्यू देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वो पर्यटन सेक्टर है. जयवीर सिंह ने कहा कि गोरखपुर पूर्वांचल का गेट है. यहां आज सबसे ज्यादा पर्यटन फल-फूल रहा है, लेकिन कभी इसी गोरखपुर को 'कटोरा' कहा जाता था. कभी गोरखपुर जलभराव और जापानी एन्सेफलाइटिस (AES) जैसी बीमारियों से ग्रसित रहता था. लेकिन आज योगी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत यही गोरखपुर विकास की छलांग लगा रहा है.

विपक्षी दलों के समर्थक भी कर रहे योगी सरकार की तारीफ

उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से निकलकर अब हिंदुस्तान के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जाता है. योगी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कानून- व्यवस्था शानदार और जानदार है. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसी मुहिम से देश और दुनिया के तमाम इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश लगातार औद्योगिक और आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर है. जो कभी बसपा और सपा के समर्थक हुआ करते थे वो भी कहते हैं कि इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, प्रदेश की दिशा और दशा देखने को मिल रही है कि हम योगी जी की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं.

'जीराम जी' योजना पर विपक्ष के आरोपों का जवाब

जयवीर सिंह ने बताया कि विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है. पहले इस योजना में 100 दिन के काम की गारंटी थी, लेकिन उसके लिए मुआवजा या बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था नहीं थी, हमने साल में 125 दिन काम देने की व्यवस्था की है. ऐसे में अगर किसी को काम नहीं मिलता है और काम मांग रहा है तो हम उसे बेरोजगारी भत्ता भी देंगे. इतना ही नहीं खेती के दौरान 60 दिन यह योजना रोक दी जाएगी ताकि खेती के लिए पर्याप्त मजदूर मिल सकें और पात्रों को ज्यादा रोजगार मिले. इतना नहीं अगर मेहनताने में देरी होती है तो उसे पेनल्टी और ब्याज के साथ दिया जाएगा. अब गांव के विकास की योजना गांव में ही बनेंगी. काम जमीनी स्तर पर दिखाई देगा, केवल गड्ढा खोदना और उसे भरने का काम नहीं रहेगा. आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसमें भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा.

योजना का नाम जीराम जी किये जाने के विवाद पर जयवीर सिंह ने बताया कि गांधी जी भी तो राम जी को मानते थे. गांधी जी का भी तो अंतिम शब्द 'हे रामजी' था. हम तो चाहते हैं कि प्रदेश में राम राज की परिकल्पना साकार हो.