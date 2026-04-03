गोरखपुर में ईंट मशीन ने ली किसान की जान, चालक फरार, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले के घघसरा इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. नगर पंचायत घघसरा के वार्ड नंबर 15, वेद मंदिर नगर (नचनी) में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ईंट बनाने वाली मशीन की चपेट में आ गए.
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गोरखपुर न्यूज/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के घघसरा इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. नगर पंचायत घघसरा के वार्ड नंबर 15, वेद मंदिर नगर (नचनी) में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ईंट बनाने वाली मशीन की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि कच्ची ईंट बनाने वाली मशीन ट्रैक्टर के साथ सड़क पर ले जाई जा रही थी, तभी अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया. अनियंत्रित मशीन सीधे बुजुर्ग को कुचलते हुए निकल गई.
जानिए क्या है मामला ?
दरअसल, इस हादसे में जान गंवाने वाले बुजुर्ग की पहचान चांद देव उर्फ चानू के रूप में हुई है. वह पेशे से किसान थे और खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे.घटना के समय वह किसी काम से जसूलीपार सीवान गए थे और लौटते समय हादसे का शिकार हो गए.
चालक फरार, बढ़ा आक्रोश
इस हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. चालक के फरार होने से ग्रामीणों में भारी गुस्सा फैल गया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया. लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की.
प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. तहसीलदार आर.के. कन्नौजिया, नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया और सहजनवा थाना प्रभारी महेश चौबे मौके पर पहुंचे.अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग मुआवजे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे.
पुलिस ने संभाली स्थिति
काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है.
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सड़कों पर भारी मशीनों के संचालन और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना सुरक्षा इंतजामों के इस तरह मशीनों का परिवहन लोगों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है.
ग्रामीणों की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं हैं.
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