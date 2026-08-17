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महराजगंज में दर्दनाक हादसा: रोहिन बैराज में डूबने से दो युवकों की मौत, परिवारों में मातम

maharajganj News: नौतनवा ब्लॉक के रतनपुर में स्थित मां बनैलिया रोहिन बैराज में नहाते समय एक ही गांव के दो लोगों की डूबने से मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

Written ByAmit TripathiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 17, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:17 AM IST
महराजगंज में दर्दनाक हादसा: रोहिन बैराज में डूबने से दो युवकों की मौत, परिवारों में मातम
Image Credit: Maharajganj News

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