महराजगंज में दर्दनाक हादसा: रोहिन बैराज में डूबने से दो युवकों की मौत, परिवारों में मातम

राज्य चुनें
अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की नौतनवा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया. रतनपुर स्थित रोहिन बैराज में नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. वहीं घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया.सूचना के बाद राहत बचाव के लिए नौतनवा एवं परसामालिक थाने की पुलिस टीम पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पुलिस पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
परिवार में कोहराम
काफी खोजबीन के बाद दोनों युवकों को मृत अवस्था में बाहर निकाला जा सका. दोनों युवकों की पहचान सोनौली थाना क्षेत्र के महुअवा गांव निवासी 20 वर्षीय प्रिंस वर्मा एवं 14 वर्षीय मोनू साहनी के रूप में की गई है. वहीं पुलिस ने दोनों शवो को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना से चारों तरफ सनसनी मच गई वहीं पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
नहाने के दौरान हुआ हादसा
घटना रविवार शाम करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है.जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बैराज के फाटक संख्या 4 से पानी में उतरे थे और गहरे पानी में चले जाने के कारण दोनों डूब गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक इटहिया मंदिर दर्शन के लिए गए थे और वापसी के समय रोहिन बैराज में नहाने के लिए उतर गए. जिसमें डूबने से उनकी मौत हो गई है.अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों के शवो को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम भेज अग्रिम कार्यवाई की जा रही है.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!