महराजगंज में दर्दनाक हादसा: रोहिन बैराज में डूबने से दो युवकों की मौत, परिवारों में मातम

नहाने के दौरान हुआ हादसा

घटना रविवार शाम करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है.जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बैराज के फाटक संख्या 4 से पानी में उतरे थे और गहरे पानी में चले जाने के कारण दोनों डूब गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक इटहिया मंदिर दर्शन के लिए गए थे और वापसी के समय रोहिन बैराज में नहाने के लिए उतर गए. जिसमें डूबने से उनकी मौत हो गई है.अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों के शवो को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम भेज अग्रिम कार्यवाई की जा रही है.