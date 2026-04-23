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महाराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा: एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत

Maharajganj News: महाराजगंज जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा सिंदुरिया थाना क्षेत्र के बलुही धूस इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:38 PM IST
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महाराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा: एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी : उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा सिंदुरिया थाना क्षेत्र के बलुही धूस इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई. 

क्या है मामला ? 
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार तीन लोग एक पुरुष, एक महिला और करीब 5 साल का मासूम बच्चा ईंट भट्ठे से काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे.  इसी दौरान बलुही धूस के पास सामने से तेज गति में आ रहे गिट्टी से लदे ट्रेलर से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. 

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. 

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 पुलिस कार्रवाई तेज
अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही का परिणाम प्रतीत हो रहा है.  पुलिस ने ट्रेलर के चालक को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.  साथ ही हादसे के कारणों की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है. 

 सुरक्षा को लेकर उठे सवाल
इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.  ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार आम बात है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की एक साथ मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह हादसा न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गहरी पीड़ा छोड़ गया है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर चलते समय सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 5 की दर्दनाक मौत, दर्शन करने बहराइच जा रहे थे सभी लोग
 

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