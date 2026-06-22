आरोपी नाबालिग भाई पुलिस हिरासत में, जांच जारी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी SP दक्षिणी दिनेश पूरी के मुताबिक, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी नाबालिग मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी करके उसे हिरासत में ले लिया है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी भाई ने भाई-भाभी से संपत्ति या किसी अन्य व्यक्तिगत बात की रंजिश थी. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जांच के बाद हत्या में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी नाबालिग है, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के नियमों के तहत आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है.