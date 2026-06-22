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गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप; नाबालिग ने सगे बड़े भाई, भाभी और 3 साल के मासूम भतीजे को सुलाया मौत की नींद

Gorakhpur Triple Murder: यूपी के गोरखपुर जिले में एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई. छोटे भाई ने बड़े भाई, पत्नी और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 22, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:10 AM IST
गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप; नाबालिग ने सगे बड़े भाई, भाभी और 3 साल के मासूम भतीजे को सुलाया मौत की नींद
Image Credit: gorakhpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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