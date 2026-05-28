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रॉन्ग साइड की रफ्तार बनी मौत का रास्ता…कुशीनगर-लखनऊ फोरलेन पर आग का गोला बना ट्रक; जिंदा जले चालक और खलासी

Gorakhpur Accident News: गोरखपुर में कुशीनगर-लखनऊ फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां ट्रक और डंपर की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में डंपर चालक और क्लीनर की जिंदा जलने से मौत हो गई. हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 28, 2026, 10:51 AM IST
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Gorakhpur Accident
Gorakhpur Accident

Gorakhpur Accident News/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में गुरुवार सुबह उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब कुशीनगर-लखनऊ फोरलेन पर दो भारी वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर ने भयावह रूप ले लिया. रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के NH-28 फोरलेन सड़क पर स्थित अजविनिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक और रॉन्ग साइड से आ रहे बालू लदे डंपर की जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि डंपर चालक और खलासी जिंदा जल गए, जबकि दूसरे वाहन के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए.

रॉन्ग साइड की रफ्तार बनी काल
हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शुरुआती जांच में हादसे की बड़ी वजह रॉन्ग साइड ड्राइविंग और तेज रफ्तार बताई जा रही है. दिल दहला देने वाला यह हादसा सुबह करीब 5 बजे रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के अजविनिया इलाके में हुआ. बताया जा रहा है कि बिहार की तरफ जा रही मक्का लदी ट्रक अपनी लेन में आगे बढ़ रही थी, तभी सामने से रॉन्ग साइड से आ रहा बालू लदा तेज रफ्तार डंपर सीधे ट्रक से टकरा गया.

हादसे के बाद मची चीख-पुकार
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और कुछ ही सेकंड में आग की ऊंची लपटें उठने लगीं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगे. स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि डंपर चालक और खलासी वाहन के अंदर ही जिंदा जल गए. वहीं ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया.

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कुशीनगर-लखनऊ फोरलेन पर लंबा जाम 
घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ताल पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. फायर कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों वाहन बुरी तरह जल चुके थे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है. हादसे के चलते कुशीनगर-लखनऊ फोरलेन पर लंबा जाम लग गया. सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से जले हुए वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया.

क्षेत्राधिकारी कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि शुरुआती जांच में हादसे की वजह रॉन्ग साइड से आ रहा डंपर और तेज रफ्तार सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर फोरलेन पर बेलगाम रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़िए: यूपी की आबकारी नीति बनी 'मॉडल', राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी में ऐतिहासिक उछाल

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