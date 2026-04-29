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मासूम की चीख और मां का दर्द, बोलेरो की टक्कर के बाद डेढ़ साल के बच्चे का अपहरण, गोरखपुर में सनसनी

Gorakhpur News:  गोरखपुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया. जहां पर  बदमाशों ने पहले एक बेबस मां को तेज रफ्तार बोलेरो से टक्कर मारी और फिर उसके आंचल से उसके डेढ़ वर्षीय मासूम बेटे को छीनकर फरार हो गए.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:20 PM IST
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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने पहले एक महिला को तेज रफ्तार बोलेरो से टक्कर मारी और फिर उसके डेढ़ वर्षीय मासूम बेटे का अपहरण कर फरार हो गए. हालांकि गगहा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर बाजार की बताई जा रही है. बता दें कि जब राम आशीष यादव की पत्नी सुमन अपने डेढ़ वर्षीय बेटे अयांश को दवा दिलाकर घर लौट रही थीं. तभी पीछे से आई तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. महिला के गिरते ही बोलेरो सवार बदमाशों ने मौके का फायदा उठाते हुए मासूम अयांश को उठाया और फरार हो गए. 

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही गगहा पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान की. पुलिस ने घेराबंदी कर बारीगांव निवासी दिवाकर पासवान और टीकर निवासी राकेश पासवान को गिरफ्तार कर लिया.

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पूछताछ में सामने आया कि इस वारदात का मुख्य आरोपी सहजनवां निवासी रीशू पासवान है जो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

एसपी साउथ  दिनेश पुरी के मुताबिक,  सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के सहारे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है.जबकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे से पुलिस ने राहत जरूर दी है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है. सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के पीछे बदमाशों की मंशा क्या थी,  इसका खुलासा पुलिस की आगे की जांच में होगा. 

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