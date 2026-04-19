Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3184148
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

देवरिया: मानव तस्करी के आरोप में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पुलिस ने 3 नाबालिगों को कराया मुक्त

Deoria News: देवरिया में विगत रात पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में दो बांग्लादेशी जिसमें एक म्यांमार करने वाला था और वर्तमान में दोनों बांग्लादेश के रहने वाले सद्दाम हुसैन और जाहिर हुसैन को जेल भेज दिया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deoria news
Deoria news

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने शनिवार को मानव तस्करी के आरोप में एक बांग्लादेशी नागरिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही इनसे बरामद तीन बच्चों जिसमें दो नाबालिक लड़की है और एक नाबालिक लड़का था उन्हें सुधार गृह और नारी केंद्र के में दाखिल कर दिया गया है. यहां के एंटी हयूमन ट्रैफैकिंग यूनिट (एएचटीयू) थाने में पूछताछ के दौरान पता लगा कि सद्दाम हुसैन नाम का शख्स इन्हें बांग्लादेश के रास्ते भारत लाया था और वहां से दिल्ली के रास्ते कश्मीर लेकर जा रहा था.

पढ़िए पूरा मामला
आपको बता दें विगत 16/ 17 अप्रैल की रात अवध एक्सप्रेस में आरपीएफ की स्कॉर्ट ड्यूटी के दौरान पुलिस को बिहार के जीरादेई स्टेशन पहुंचने पर जनरल कोच में दो नाबालिक लड़कियों और एक लड़का और दो पुरुष संदिग्ध हालत में दिखाई दिए. पूछताछ में नाबालिकों ने बताया कि जाहिर हुसैन जो म्यांमार का रहने वाला है वर्तमान में बांग्लादेश में रहता है और सद्दाम हुसैन जो म्यांमार का रहने वाला है इन्हें मजदूरी और विवाह के लिए गुवाहाटी से कश्मीर लेकर जा रहे है.

गुवाहाटी से ले जाया रहा था कश्मीर
इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक सुनील सिंह ने बताया कि 16 /17 अप्रैल के रात की अवध एक्सप्रेस के जनरल कोच में तीन नाबालिक बच्चे मिले थे और दो संदिग्ध आरोपी मिले जो म्यांमार के रहने वाले हैं. इन बच्चों को शादी और मजदूरी के लिए गुवाहाटी से कश्मीर लेकर जा रहे थे. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

नारी निकेतन भेजे गए नाबालिग
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्रवाई के तहत इन दोनों को जेल भेज दिया गया है और बच्चों को सुधार गृह और नारी निकेतन गृह में दाखिल कर दिया गया है.

ड्रग तस्करी का गढ़ बना लखनऊ एयरपोर्ट: 14.50 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड के साथ तस्कर गिरफ्तार, बैंकॉक कनेक्शन आया सामने

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Deoria newsdeoria latest newshuman trafficking

Trending news

up breaking news
UP Breaking News Live: आज PC करेंगे CM योगी, नारी शक्ति वंदन बिल को सदन में गिराने के विरोध में लखनऊ में पोस्टर; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Mirzapur Accident
मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 3 की मौत
Most Populated District
लखनऊ-कानपुर नहीं, यूपी का 'जनसंख्या किंग' है ये जिला, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
Varanasi News
PM मोदी के दौरे से पहले 'पोस्टर वॉर' BJP विधायक और ओपी राजभर के बीच दावेदार की जंग
Azamgarh news
आजमगढ़ का 'घूसखोर' बाबू! खुलेआम नोट गिनते हुए वीडियो वायरल, प्रशासन में मचा हड़कंप
Saharanpur latest news
मस्जिद में पिलाया नशीला पदार्थ, सहारनपुर में मौलवी पर लगा महिला से दुष्कर्म का आरोप
kanpur latest news
कानपुर के पॉश क्लब में रेव पार्टी, नशे में चूर मिले 140 युवक-युवतियां
up weather update
यूपी में तपिश का कहर! अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट, जानिए कल का मौसम
Allahabad High Court
राहुल गांधी के खिलाफ FIR के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूटर्न!
Azamgarh latest News
बलिया की मिट्टी से राज्यसभा तक: हरिवंश नारायण सिंह का सफर, तीसरी बार बने उपसभापति