देवरिया: मानव तस्करी के आरोप में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पुलिस ने 3 नाबालिगों को कराया मुक्त

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने शनिवार को मानव तस्करी के आरोप में एक बांग्लादेशी नागरिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही इनसे बरामद तीन बच्चों जिसमें दो नाबालिक लड़की है और एक नाबालिक लड़का था उन्हें सुधार गृह और नारी केंद्र के में दाखिल कर दिया गया है. यहां के एंटी हयूमन ट्रैफैकिंग यूनिट (एएचटीयू) थाने में पूछताछ के दौरान पता लगा कि सद्दाम हुसैन नाम का शख्स इन्हें बांग्लादेश के रास्ते भारत लाया था और वहां से दिल्ली के रास्ते कश्मीर लेकर जा रहा था.

पढ़िए पूरा मामला

आपको बता दें विगत 16/ 17 अप्रैल की रात अवध एक्सप्रेस में आरपीएफ की स्कॉर्ट ड्यूटी के दौरान पुलिस को बिहार के जीरादेई स्टेशन पहुंचने पर जनरल कोच में दो नाबालिक लड़कियों और एक लड़का और दो पुरुष संदिग्ध हालत में दिखाई दिए. पूछताछ में नाबालिकों ने बताया कि जाहिर हुसैन जो म्यांमार का रहने वाला है वर्तमान में बांग्लादेश में रहता है और सद्दाम हुसैन जो म्यांमार का रहने वाला है इन्हें मजदूरी और विवाह के लिए गुवाहाटी से कश्मीर लेकर जा रहे है.

गुवाहाटी से ले जाया रहा था कश्मीर

इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक सुनील सिंह ने बताया कि 16 /17 अप्रैल के रात की अवध एक्सप्रेस के जनरल कोच में तीन नाबालिक बच्चे मिले थे और दो संदिग्ध आरोपी मिले जो म्यांमार के रहने वाले हैं. इन बच्चों को शादी और मजदूरी के लिए गुवाहाटी से कश्मीर लेकर जा रहे थे. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया.

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नारी निकेतन भेजे गए नाबालिग

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्रवाई के तहत इन दोनों को जेल भेज दिया गया है और बच्चों को सुधार गृह और नारी निकेतन गृह में दाखिल कर दिया गया है.

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