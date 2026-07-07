होटलों में चल रहा था 'काला खेल'? प्रशासन की छापेमारी, दो होटल सील, जांच तेज

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के सेक्टर-22 में मंगलवार देर शाम प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित होटलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो होटलों को सील कर दिया. देह व्यापार समेत अन्य अवैध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम सहजनवा और सीओ गीडा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. मौके से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि होटल संचालकों की भूमिका की भी जांच जारी है. प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा.