होटलों में चल रहा था 'काला खेल'? प्रशासन की छापेमारी, दो होटल सील, जांच तेज

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के सेक्टर-22 में मंगलवार देर शाम प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित होटलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो होटलों को सील कर दिया. देह व्यापार समेत अन्य अवैध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम सहजनवा और सीओ गीडा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. मौके से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि होटल संचालकों की भूमिका की भी जांच जारी है. प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा.
बताया जा रहा है कि पिछले करीब एक वर्ष से सेक्टर-22 के कुछ होटलों में देह व्यापार सहित अन्य अवैध गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. जिले में सामने आए कई मामलों की कड़ी भी इसी इलाके से जुड़ने की बात सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया. छापेमारी के दौरान होटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ युवतियां मौके से बाहर निकलती दिखाई दीं, जबकि होटल संचालक मौके से फरार हो गए. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है.
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने होटलों के लाइसेंस, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की. पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी.
उपजिलाधिकारी केसरी नंदन तिवारी ने बताया कि गीडा क्षेत्र के सभी होटलों के दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है. जिन प्रतिष्ठानों के कागजात अधूरे होंगे या जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें सील करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि लगातार जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके. गीडा सेक्टर-22 में प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है.
फिलहाल दो होटल सील किए जा चुके हैं और दो लोगों से पूछताछ जारी है. अब जांच के बाद यह साफ होगा कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन पर अब सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.