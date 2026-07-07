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होटलों में चल रहा था 'काला खेल'? प्रशासन की छापेमारी, दो होटल सील, जांच तेज

गीडा थाना क्षेत्र के सेक्टर-22 में मंगलवार देर शाम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने यूनिक होटल और चॉइस होटल पर छापेमारी की. जांच के दौरान दोनों होटलों के संचालन में अनियमितताएं मिलने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. कार्रवाई का नेतृत्व सीओ गीडा कीर्ति निधि आनंद और उपजिलाधिकारी सहजनवा केसरी नंदन तिवारी ने किया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 07, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:52 PM IST
होटलों में चल रहा था 'काला खेल'? प्रशासन की छापेमारी, दो होटल सील, जांच तेज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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