गोरखपुर में दो अधिवक्ताओं की मौत पर हंगामा, गोरक्षनाथ घाट पर वज्रपात से ढहा गुंबद, डीएम ने बैठाई जांच

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया. अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे लोग बारिश से बचने के लिए जिस गुंबद के नीचे खड़े हुए थे, उसी पर आकाशीय बिजली गिर गई. वज्रपात के बाद गुंबद भरभराकर ढह गया और मलबे में दबकर दो अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां अधिवक्ता आलोक अस्थाना की मौत हो गई. वहीं, अधिवक्ता संजय सिंह को अस्पताल में भर्ती, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई.
जिला अस्पताल में हंगामा
हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए और उपचार को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. सूचना पर जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसपी सिटी निमिष पाटील अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. हंगामे को देखते हुए जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. वहीं, इस मामले में सीएमओ डॉक्टर राजेश झा के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनोद की माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके परिचित और अन्य लोग गुरु गोरक्षनाथ घाट पहुंचे थे. रविवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए लोग घाट पर बने गुंबद के नीचे चले गए. इसी दौरान गुंबद पर तेज वज्रपात हुआ और देखते ही देखते गुंबद भरभराकर नीचे आ गया.
गुंबद के नीचे खड़े थे कई लोग
हादसे के बाद घाट पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला. हादसे में राप्तीनगर निवासी अधिवक्ता आलोक अस्थाना और शक्तिनगर निवासी अधिवक्ता संजय सिंह गंभीर रूप से घायल हुए. दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों लोगों की मौत हो गई. चश्मदीद के मुताबिक, लोग एक शव की अंत्येष्टि में शामिल होने आए थे. बारिश शुरू होने के बाद उन्होंने गुंबद के नीचे शरण ली थी. इसी दौरान बिजली गिरने से गुंबद की छत ढह गई और हादसा हो गया.
CM योगी ने लिया संज्ञान
गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर हुए हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है. आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है.
हादसे के बाद हंगामा और FIR
हादसे की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए. इलाज और व्यवस्थाओं को लेकर अधिवक्ताओं ने अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए हंगामा किया. इसके बाद मामले में सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और एहतियात के तौर पर अस्पतालों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
पांच साल पहले बना था घाट
हादसे के बाद अब गुरु गोरक्षनाथ घाट के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. घाट का निर्माण सिंचाई विभाग ने कराया था. इसका लोकार्पण 16 फरवरी 2021 को हुआ था. राजघाट के सुंदरीकरण के लिए करीब 48 करोड़ 83 लाख 71 हजार रुपये की परियोजना तैयार की गई थी. इसमें गुरु गोरक्षनाथ घाट के सुंदरीकरण पर करीब 27 करोड़ 85 लाख 71 हजार रुपये खर्च हुए थे. घाट पर लाल पत्थर की चौड़ी सीढ़ियों के साथ लोगों के बैठने के लिए गुंबद बनाए गए थे. बताया जा रहा है कि निर्माण के बाद से ही कुछ खामियों को लेकर सवाल उठते रहे और नगर निगम ने अब तक दोनों घाटों का औपचारिक हैंडओवर नहीं लिया है.
रवि किशन का पुराना बयान फिर चर्चा में
हादसे के बाद सांसद और अभिनेता रवि किशन का गुरु गोरक्षनाथ घाट के उद्घाटन कार्यक्रम का पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उद्घाटन के दौरान उन्होंने घाट की आधुनिक व्यवस्था और इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का जिक्र करते हुए कहा था कि यहां अंतिम संस्कार में ज्यादा समय नहीं लगेगा और “डायरेक्ट स्वर्ग जइबा”. अब उसी घाट का गुंबद वज्रपात के बाद ढहने की घटना के बीच सांसद का यह पुराना बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
डीएम ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने हादसे के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है. राजघाट का यह हादसा दो परिवारों के लिए जिंदगी भर का गहरा दर्द छोड़ गया. वहीं, हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अंत्येष्टि स्थल पर बने इस चबूतरे का छज्जा वज्रपात के दौरान किस तरह गिरा और हादसे के लिए किन परिस्थितियों की भूमिका रही? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए जिला प्रशासन ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है. इस समिति में अपर जिलाधिकारी नगर, पुलिस अधीक्षक नगर व डॉ. बी.एन. शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नेहरू चिकित्सालय, बीआरडी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. जांच समिति को अपनी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी.