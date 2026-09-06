गोरखपुर में दो अधिवक्ताओं की मौत पर हंगामा, गोरक्षनाथ घाट पर वज्रपात से ढहा गुंबद, डीएम ने बैठाई जांच

डीएम ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने हादसे के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है. राजघाट का यह हादसा दो परिवारों के लिए जिंदगी भर का गहरा दर्द छोड़ गया. वहीं, हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अंत्येष्टि स्थल पर बने इस चबूतरे का छज्जा वज्रपात के दौरान किस तरह गिरा और हादसे के लिए किन परिस्थितियों की भूमिका रही? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए जिला प्रशासन ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है. इस समिति में अपर जिलाधिकारी नगर, पुलिस अधीक्षक नगर व डॉ. बी.एन. शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नेहरू चिकित्सालय, बीआरडी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. जांच समिति को अपनी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी.