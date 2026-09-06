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गोरखपुर में दो अधिवक्ताओं की मौत पर हंगामा, गोरक्षनाथ घाट पर वज्रपात से ढहा गुंबद, डीएम ने बैठाई जांच

Gorakhpur News: गोरखपुर में रविवार को अंतिम संस्कार में शामिल होने गए लोग बारिश के बीच गुंबद के नीचे खड़े हो गए. आकाशीय बिजली गिरने से गुंबद ढह गए. इसमें दो अधिवक्ताओं की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 06, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:00 AM IST
गोरखपुर में दो अधिवक्ताओं की मौत पर हंगामा, गोरक्षनाथ घाट पर वज्रपात से ढहा गुंबद, डीएम ने बैठाई जांच
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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