गोरखपुर की प्रसिद्ध चटोरी गली में आग लगने से हड़कंप! दुकानें जलकर राख

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: यूपी के गोरखपुर के कैंट इलाके की मशहूर चटोरी गली मंगलवार शाम अफरा-तफरी से भर गई, जब अचानक शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी लपटों में बदल गई और दो दुकानों को राख कर गई. कुछ ही मिनटों में धुआं आसमान तक पहुंच गया, लोग चीखते-भागते दिखे, और गली पूरी तरह दहशत में घिर गई.

ठेकेदार पर गंभीर आरोप

भीड़भाड़ वाले इलाके में लगी इस आग ने कुछ ही मिनटों में बड़ा रूप ले लिया, हालांकि फायर ब्रिगेड की समय रहते पहुंची टीम ने हालात संभाल लिया. दुकानदारों ने नगर निगम के ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि निगम की बिल्डिंग मरम्मत का काम चल रहा था और ठेकेदारों ने पूरी लापरवाही बरती. दुकानदारों का आरोप है कि अगर दुकानें बंद होने के बाद काम कराया जाता तो शायद ये हादसा टल जाता.

सीएफओ ने क्या बताया?

फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से ही भड़की है. सीएफओ संतोष कुमार रॉय ने कहा कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया. नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

गनीमत रही कि किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन दुकानदारों की नाराज़गी अब नगर निगम के ठेकेदारों पर टूट पड़ी है. उनका कहना है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में काम के दौरान बरती जा रही लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है.

आग लगने के कारणों की जारी जांच

फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है और दुकानदारों की शिकायतें भी दर्ज की जा रही हैं. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नगर निगम ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करता है. चटोरी गली में भड़की आग भले बुझ गई हो, लेकिन सवाल और नाराजगी की लपटें अभी भी धधक रही हैं.

