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गोरखपुर में राप्ती नदी में डूबे दो दोस्त, रील बनाने के चक्कर में गहरे पानी में समाए, दोनों की दर्दनाक मौत

Gorakhpur news: पीपीगंज थाना क्षेत्र के करतहरी घाट पर राप्ती नदी में नहाते समय रील बना रहे सात दोस्तों में से दो युवक गहरे पानी में समा गए. देखते ही देखते दोनों नदी में डूब गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 06, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:27 PM IST
गोरखपुर में राप्ती नदी में डूबे दो दोस्त, रील बनाने के चक्कर में गहरे पानी में समाए, दोनों की दर्दनाक मौत
Image Credit: Two Youths Drowned in Rapti River

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