प्रशासन ने नदी में नहाते समय सावधानी बरतने की अपील

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नदी में पानी की गहराई अधिक थी और बहाव भी तेज था, जिसके चलते दोनों युवक डूब गए. प्रशासन ने लोगों से नदी और अन्य जलाशयों में नहाते समय विशेष सावधानी बरतने तथा रील और वीडियो बनाने के चक्कर में जान जोखिम में न डालने की अपील की है. सीओ गीडा योगेंद्र सिंह ने बताया कि "हमें सूचना मिली थी कि राप्ती नदी में नहाने के दौरान दो युवक डूब गए हैं. मौके पर पुलिस, गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया. दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.