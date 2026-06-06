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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने का जुनून दो युवकों की जिंदगी पर भारी पड़ गया. पीपीगंज थाना क्षेत्र के करतहरी घाट पर राप्ती नदी में नहाते समय रील बना रहे सात दोस्तों में से दो युवक गहरे पानी में समा गए. देखते ही देखते दोनों नदी में डूब गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस, पीएसी के गोताखोर, एसडीआरएफ और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा. घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है.
राप्ती नदी में नहाते समय डूबे
गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र स्थित करतहरी-बढ़या पीपा पुल के पास शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब राप्ती नदी में नहाते हुए रील बना रहे दो युवक अचानक गहरे पानी में चले गए. बताया जा रहा है कि सहजनवा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गाही गांव के सात युवक बाइक से घूमने के लिए राप्ती नदी पहुंचे थे. सभी युवक मोबाइल से वीडियो और रील बना रहे थे.
7 दोस्तों के साथ नहाने गए थे
इसी दौरान कुछ युवक नदी में नहाने उतर गए. नहाते समय 21 वर्षीय शिवम कुमार पुत्र संजीव कुमार और 19 वर्षीय जयहिंद उर्फ गोलू कुमार पुत्र रामदीन नदी की गहराई में चले गए. साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण दोनों को नहीं बचाया जा सका. घटना की सूचना मिलते ही पीपीगंज थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों, ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. करीब एक घंटे की तलाश के बाद शिवम का शव नदी से बरामद कर लिया गया.
गांव में मातम छाया
वहीं, दूसरे युवक गोलू कुमार की तलाश के लिए पीएसी की 26वीं वाहिनी के प्रशिक्षित गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया. घंटों की मशक्कत के बाद गोलू का शव भी नदी से निकाल लिया गया. इस दौरान सदर तहसील प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी करते रहे. दोनों युवकों की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में मातम छा गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
प्रशासन ने नदी में नहाते समय सावधानी बरतने की अपील
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नदी में पानी की गहराई अधिक थी और बहाव भी तेज था, जिसके चलते दोनों युवक डूब गए. प्रशासन ने लोगों से नदी और अन्य जलाशयों में नहाते समय विशेष सावधानी बरतने तथा रील और वीडियो बनाने के चक्कर में जान जोखिम में न डालने की अपील की है. सीओ गीडा योगेंद्र सिंह ने बताया कि "हमें सूचना मिली थी कि राप्ती नदी में नहाने के दौरान दो युवक डूब गए हैं. मौके पर पुलिस, गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया. दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.