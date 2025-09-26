Gorakhpur News :गोरखपुर में बिजली हादसा: चाचा-भतीजा करंट से झुलसे, ग्रामीण बिजली विभाग की लापरवाही पर भड़के

Gorakhpur/Nagendra Mani Tripathi: गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के तिवरान गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. जहाँ गांव के चाचा-भतीजा, रामविलास और चंद्रेश, बिजली के पोल पर लटक रहे तारों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक दोनों करंट की चपेट में आ गए. घटना इतनी गंभीर थी कि दोनों गंभीर रूप से झुलस गए.

अस्पताल में मौत

ग्रामीणों ने तुरंत दोनों को निकटतम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में पहुंचते ही दोनों की मौत की खबर ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी.

ग्रामीणों में आक्रोश

हादसे के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया. ग्रामीणों का गुस्सा बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर था. उन्होंने सहजनवा-बखिरा मार्ग पर जाम लगा दिया और बिजली विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. जाम के दौरान वाहन रोके गए और लोग जोर-जोर से नारेबाजी कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन की प्रतिक्रिया

मौके पर उप जिलाधिकारी केसरी नंदन पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया. प्रशासन ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही बिजली विभाग को जांच के निर्देश भी दिए गए हैं.

बिजली विभाग की लापरवाही

स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि हादसा बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ. लटके हुए तारों को समय पर नहीं हटाया गया, जिससे यह जानलेवा घटना हुई. ग्रामीणों ने विभाग से तत्काल सुधार और सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है.

आगे की कार्रवाई

प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने और मुआवजे की घोषणा करने का आश्वासन दिया है. साथ ही हादसे की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया है.

यह भी पढ़ें:आई लव मोहम्मद Vs आई लव महादेव! कानपुर से मुजफ्फरनगर तक पोस्टरवार, कई जिलों में अलर्ट