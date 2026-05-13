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गोरखपुर: बेकाबू बस ने टेंट व्यवसायी को रौंदा, मौत के बाद ढाबे में घुसी; इलाके में कोहराम

Gorakhpur News:  गोरखपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार की सुबह झंगहा थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा पर एक अनियंत्रित निजी बस ने साइकिल सवार बुजुर्ग व्यवसायी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 13, 2026, 03:37 PM IST
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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. झंगहा थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा में बुधवार सुबह एक अनियंत्रित निजी बस ने साइकिल सवार टेंट व्यवसायी को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद बस सड़क किनारे स्थित एक ढाबे में जा घुसी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मौके पर ही मौत हो गई
गोरखपुर-देवरिया फोरलेन पर झंगहा थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा स्थित बीजे डिग्री कॉलेज के पास बुधवार को उस समय चीख-पुकार मच गई, जब गोरखपुर से देवरिया की ओर जा रही एक तेज रफ्तार निजी बस अचानक अनियंत्रित हो गई. बस ने सड़क पर साइकिल से जा रहे 60 वर्षीय छेदी पटवा को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

अफरा-तफरी मच गई
हादसे के बाद भी बस नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए सड़क किनारे स्थित “मून स्काई ढाबा एंड रेस्टोरेंट” में जा घुसी. गनीमत रही कि उस समय ढाबे के सामने ज्यादा भीड़ नहीं थी नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. बस के दुकान में घुसते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए. मृतक की पहचान मोतीराम अड्डा निवासी छेदी पटवा के रूप में हुई है, जो टेंट व्यवसाय का काम करते थे. बताया जा रहा है कि वह किसी व्यक्ति से बकाया रुपये लेने गए थे और वापस घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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बस चालक मौके से फरार
हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही झंगहा पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी हुई है. वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. 

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