गोरखपुर में बेकाबू हुई भीड़, मेडिकल पुलिस चौकी में तोड़फोड़, दारोगा का आई चोट

Gorakhpur News: शाहपुर क्षेत्र की रहने वाली 65 वर्षीय परमा देवी को कुशीनगर के रामकोला निवासी दिनेश रौनियार की बाइक ने टक्कर मार दी थी. गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर मेडिकल कॉलेज चौकी में तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है. बाइक की टक्कर से घायल महिला की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया. पुलिस ने इस मामले में 29 लोगों पर केस दर्ज किया है.
यह है पूरी घटना
घटना गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज चौकी क्षेत्र की है. शाहपुर क्षेत्र की रहने वाली 65 वर्षीय परमा देवी को कुशीनगर के रामकोला निवासी दिनेश रौनियार की बाइक ने टक्कर मार दी थी. गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन भड़क उठे.
भीड़ ने पुलिस चौकी पर बोला हमला
गुस्साई भीड़ मेडिकल चौकी पहुंची और आरोपी युवक को बाहर निकालने की मांग करने लगी. देखते ही देखते भीड़ ने चौकी में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और पुलिस पर लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में दरोगा राहुल कुमार घायल हो गए, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई.
29 के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इस दौरान एक युवक ने पुलिस बैरिकेड को खींचकर फोरलेन डिवाइडर पर फेंक दिया जिससे अफरा-तफरी मच गई. गुलरिहा पुलिस ने चौकी प्रभारी विकास मिश्रा की तहरीर पर चार नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, धमकी, और लोक सेवक पर जानलेवा हमले सहित 12 धाराओं में केस दर्ज किया है.
सीसीटीव फुटेज से हो रही आरोपियों की पहचान
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है. फिलहाल पुलिस ने मौके से चार लोगों को हिरासत में लिया है. गुलरिहा थाने के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मृतका के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए समय दिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है. मेडिकल चौकी पर हमला और तोड़फोड़ के इस मामले ने पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
