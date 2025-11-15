Gorakhpur News: घर के सामने कूड़ा मत फेंको...मनबढ़ को मना करना पड़ोसी को पड़ा भारी, दबंगों का ऐसा कांड देख कांप उठा इलाका!

गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. शास्त्रीनगर कॉलोनी में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब दो मनबढ़ युवकों ने पड़ोसी के घर में घुसकर न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उसे बाहर घसीटकर सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. पूरा मामला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला ?

पीड़ित अरविंद पांडेय के अनुसार, पड़ोसी युवक लंबे समय से घर के सामने सड़क पर कूड़ा फेंकते थे. इस पर उन्होंने केवल इतना कहा कि नगर निगम की गाड़ी में कूड़ा डाल दिया करें. लेकिन इस साधारण-सी बात ने मनबढ़ युवकों को उकसा दिया और वे गाली-गलौज करते हुए सीधे अरविंद के घर में घुस आए. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि आरोपी अरविंद को बाल पकड़कर बाहर घसीटते हैं और फिर दोनों सड़क पर मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं. बचाने की कोशिश कर रहे लोग भी उनके गुस्से का शिकार बने और उन्हें धक्का देकर अलग कर दिया गया.

मारपीट के साथ लूट और धमकी का भी आरोप

पीड़ित ने बताया कि हमले के दौरान आरोपियों ने उसकी जेब से 1000 रुपये भी निकाल लिए और जाते-जाते जान से मारने की धमकी देते हुए बुलेट बाइक पर फरार हो गए. घटना के बाद परिवार दहशत में है और उन्हें आशंका है कि आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा हमला कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की कार्रवाई, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी

सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्रदीप तिवारी और उसके भाई के खिलाफ मारपीट, धमकी और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. थाना प्रभारी, चिलुआताल ने पुष्टि की कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है. वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और पूरे मामले की विवेचना जारी है.

इलाके में दहशत, सुरक्षा पर उठे सवाल

कूड़ा फेंकने जैसे मामूली विवाद पर हुई यह हिंसक वारदात इलाके के लोगों को झकझोर गई है. दिनदहाड़े घर में घुसकर हुई गुंडई ने स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग अब पुलिस की आगे की कार्रवाई और जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

यह भी पढ़ें : साढ़े तीन घंटे बाद पहुंचे DM-SP... चंदौली में संपूर्ण समाधान दिवस बना खानापूर्ति!

