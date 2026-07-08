यूपी ATS का गोरखपुर में कारोबारी के घर छापा, साइबर फ्रॉड से जुड़ा है मामला; मोबाइल और दस्तावेज लिये कब्जे में

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गोरखपुर/नागेंद्र त्रिपाठी: गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के उस समय हलचल मच गई, जब आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम स्थानीय पुलिस के साथ एक पेंट कारोबारी के घर जांच के लिए पहुंची. सुबह करीब पांच बजे कई वाहनों के काफिले के साथ पहुंची टीम को देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए. कार्रवाई इलाहीबाग स्थित माई धिया गढ़ही मोहल्ले में रहने वाले कारोबारी जमाल अहमद के आवास पर की गई.
साइबर फ्रॉड मामले की कड़ियों की तलाश
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई विशाखापट्टनम में दर्ज एक साइबर फ्रॉड मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है. जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस मामले के तार विदेश से संचालित साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. इसी संभावना के आधार पर एटीएस ने गोरखपुर में यह तलाशी अभियान चलाया है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है.
मोबाइल, दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों की जांच
जांच के दौरान एटीएस टीम ने कारोबारी और उनके परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर उनकी तकनीकी जांच शुरू की. इसके अलावा घर में मौजूद दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य संभावित डिजिटल साक्ष्यों की भी गहन पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों का उद्देश्य मामले से जुड़े किसी भी डिजिटल या वित्तीय लिंक की पुष्टि करना बताया जा रहा है.
मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चली कार्रवाई
जांच प्रक्रिया को विधिक रूप से पूरा करने के लिए मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया. स्थानीय पुलिस और तिवारीपुर थाने की टीम पूरे अभियान के दौरान एटीएस को आवश्यक सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराती रही. कई घंटों तक चली इस कार्रवाई के दौरान इलाके में लोगों की भीड़ भी जुटी रही, हालांकि सुरक्षा कारणों से किसी को जांच स्थल के पास नहीं जाने दिया गया.
पुलिस ने जांच पूरी होने तक संयम बरतने की अपील की
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मामले की जांच दूसरी एजेंसी द्वारा की जा रही है और स्थानीय पुलिस केवल आवश्यक सहयोग प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है, इसलिए फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. अधिकारियों का कहना है कि एटीएस की कार्रवाई पूरी होने और जांच के अगले चरण के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी.