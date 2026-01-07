Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3066165
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Maharajganj News: मंच पर भाषण देते-देते भावुक हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, विपक्ष पर बोला हमला कहा, जातीय पार्टियां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहतीं

Maharajganj News: यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी जब अपने गृह जनपद महराजगंज पहुंचे तो वो भावुक नजर आए. वह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे. उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharajganj News
Maharajganj News

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र महराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान वह भाषण देते-देते भावुक हो गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जातीय पार्टियां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहतीं. बिहार इसका ताजा उदाहरण है. 

 कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत
दरअसल, इस भीषण ठंड में जब गोरखपुर से पंकज चौधरी अपने काफ़िले के साथ महाराजगंज के लिए निकले तो जनपद की सीमा से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए जगह-जगह तोरण द्वार बनाकर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.  इस दौरान वह कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबका प्यार और उत्साह देखकर मैं भावुक हो जाता हूं. इस दौरान उनके बगल में खड़े भाजपा के सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया भी भावुक हो जाते हैं और भारत माता की जयकार लगाने लगते हैं. 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
वही प्रदेश अध्यक्ष के भावुक होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी ने मुझे सात बार सांसद चुनकर भेजा है और आप सभी के आशीर्वाद से दो बार केंद्र में मंत्री बना हूं और आप सभी के आशीर्वाद से ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं जिसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक बार फिर प्रदेश में कमल खिलाने का कार्य किया जाएगा-पंकज चौधरी
प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को जो सभासद से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरूआत की थी उसको उत्तर प्रदेश के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है वह मैं अकेला नहीं कर सकता हूं लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 2027 में एक बार फिर प्रदेश में कमल खिलाने का कार्य किया जाएगा. 

जातीय पार्टियां ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती
पंकज चौधरी ने जातिवादी राजनीति को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा- जातीय पार्टियां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहती.  उनका हश्र अभी बिहार में दिखाई दिया.  सभी जातीय और पारिवारिक पार्टियां मिलकर लड़ रही थीं और SIR पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया लेकिन बिहार की जनता ने इन सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया.

TAGS

UP BJP President Pankaj ChaudharyMaharajganj NewsMaharajganj

Trending news

Former IPS officer Amitabh Thakur
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, सीने में उठा दर्द....देवरिया से गोरखपुर रेफर
UP BJP President Pankaj Chaudhary
भावुक हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता
Ghaziabad News
गाजियाबाद में तलवार बांटने पर एक्शन,पुलिस को चुनौती देने वाले पिंकी चौधरी गिरफ्तार
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में मौसम का रूौद रूप! पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में घने कोहरे का अलर्ट
gonda news
शाहरुख खान पर भड़के छावनी पीठाधीश्वर, 2029 में बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान
Maulana Tauqeer Raza
तौकीर रजा के बेटे की कार का भीषण एक्सीडेंट, नेशनल हाईवे 24 पर रोडवेज बस से टक्कर
prayagraj news
पुलिस जब्ती के समय जरूर बनाएं वीडियो रिकॉडिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP DGP काे आदेश
kanpur latest news
कानपुर में युवती को अगवा कर गैंगरेप: घर के बाहर से स्कॉर्पियो में खींचा
SIR in Uttar Pradesh
UP के किस जिले में कटे कितने वोटरों के नाम, SIR की मसौदा मतदाता सूची जारी
Unnao News
‘अल्लाह’ और ‘मोहम्मद’ नाम वाले लोअर-टीशर्ट....यूपी के बाजार में मचा बवाल