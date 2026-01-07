Maharajganj News: मंच पर भाषण देते-देते भावुक हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, विपक्ष पर बोला हमला कहा, जातीय पार्टियां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहतीं

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र महराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान वह भाषण देते-देते भावुक हो गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जातीय पार्टियां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहतीं. बिहार इसका ताजा उदाहरण है.

कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत

दरअसल, इस भीषण ठंड में जब गोरखपुर से पंकज चौधरी अपने काफ़िले के साथ महाराजगंज के लिए निकले तो जनपद की सीमा से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए जगह-जगह तोरण द्वार बनाकर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान वह कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबका प्यार और उत्साह देखकर मैं भावुक हो जाता हूं. इस दौरान उनके बगल में खड़े भाजपा के सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया भी भावुक हो जाते हैं और भारत माता की जयकार लगाने लगते हैं.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

वही प्रदेश अध्यक्ष के भावुक होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी ने मुझे सात बार सांसद चुनकर भेजा है और आप सभी के आशीर्वाद से दो बार केंद्र में मंत्री बना हूं और आप सभी के आशीर्वाद से ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं जिसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है.

एक बार फिर प्रदेश में कमल खिलाने का कार्य किया जाएगा-पंकज चौधरी

प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को जो सभासद से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरूआत की थी उसको उत्तर प्रदेश के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है वह मैं अकेला नहीं कर सकता हूं लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 2027 में एक बार फिर प्रदेश में कमल खिलाने का कार्य किया जाएगा.

जातीय पार्टियां ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती

पंकज चौधरी ने जातिवादी राजनीति को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा- जातीय पार्टियां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहती. उनका हश्र अभी बिहार में दिखाई दिया. सभी जातीय और पारिवारिक पार्टियां मिलकर लड़ रही थीं और SIR पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया लेकिन बिहार की जनता ने इन सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया.