कोई भी हो..घुसकर मारेंगे... दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सीएम योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान

Gorakhpur news: गोरखपुर के सहजनवा मंडी परिसर से मंगलवार को शांति पदयात्रा निकाली गई. इसमें यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे. इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह आत्मविश्वास में है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: दिल्ली धमाके को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जमकर हमला बोला. दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कोई भी हो, बच नहीं पाएगा. घुस कर मारा जाएगा. इतना ही नहीं स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर भी हमला बोला. 

गोरखपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 
गोरखपुर के सहजनवा मंडी परिसर से मंगलवार को शांति पदयात्रा निकाली गई. इसमें यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे. इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह आत्मविश्वास में है. बूथ मैनेजमेंट मजबूत है और पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है. वहीं दिल्ली धमाके को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी हो, बच नहीं पाएगा. जहां भी छिपा होगा उसे घुस कर मारा जाएगा. 

अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं 
एसआईआर के विरोध को लेकर विपक्ष पर हमला बोला. कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. इसलिए वे बिना वजह विरोध कर रहे हैं. बता दें कि 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई पदयात्रा में ​एकता और राष्ट्रवाद का संदेश दिया. 

500 से ज्यादा रियासतों को एकजुट किया
​जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छाशक्ति से 500 से अधिक रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत की नींव रखी. आज देश की युवा पीढ़ी को उनके त्याग, समर्पण और राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है. 

