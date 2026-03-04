बेफिक्र होकर कराएं इलाज... गोरखपुर में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को सीएम योगी ने दिलाया भरोसा

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में होलिकोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 150 फरियादियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भरोसा दिलाया कि इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंदों के इलाज का इस्टीमेट जल्द तैयार कर शासन को भेजा जाए, ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

गोरखपुर में जनता दरबार में सीएम ने सुनीं समस्याएं

मंगलवार काे गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक-एक फरियादी के पास पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण के निर्देश दिए. सीएम ने लोगों से कहा कि बेफिक्र होकर अच्छे अस्पताल में इलाज कराइए, सरकार पूरी मदद करेगी. किसी भी जरूरतमंद के इलाज में धन की कमी बाधा नहीं बनने दी जाएगी.

इलाज में धन की कमी नहीं बनेगी बाधा

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे थे. एक व्यक्ति ने किडनी की बीमारी के इलाज में धन की कमी की समस्या बताई. मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड की जानकारी ली और न होने पर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दी जाएगी. साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से किया जाए.

जमीन कब्जे की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

सीएम योगी ने जमीन कब्जे और दबंगई की शिकायतों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. जनता दर्शन में आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी. गोरखपुर से जनता दर्शन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और इलाज से लेकर अन्य समस्याओं तक, हर मामले में त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.