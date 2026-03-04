Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3129957
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

बेफिक्र होकर कराएं इलाज... गोरखपुर में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को सीएम योगी ने दिलाया भरोसा

CM yogi Adityanath in Gorakhpur: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 150 फरियादियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भरोसा दिलाया कि इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 04, 2026, 04:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में होलिकोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 150 फरियादियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भरोसा दिलाया कि इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंदों के इलाज का इस्टीमेट जल्द तैयार कर शासन को भेजा जाए, ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके. 

गोरखपुर में जनता दरबार में सीएम ने सुनीं समस्याएं
मंगलवार काे गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक-एक फरियादी के पास पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण के निर्देश दिए. सीएम ने लोगों से कहा कि बेफिक्र होकर अच्छे अस्पताल में इलाज कराइए, सरकार पूरी मदद करेगी. किसी भी जरूरतमंद के इलाज में धन की कमी बाधा नहीं बनने दी जाएगी. 

इलाज में धन की कमी नहीं बनेगी बाधा 
जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे थे. एक व्यक्ति ने किडनी की बीमारी के इलाज में धन की कमी की समस्या बताई. मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड की जानकारी ली और न होने पर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दी जाएगी. साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से किया जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन कब्जे की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
सीएम योगी ने जमीन कब्जे और दबंगई की शिकायतों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. जनता दर्शन में आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी. गोरखपुर से जनता दर्शन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और इलाज से लेकर अन्य समस्याओं तक, हर मामले में त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. 

TAGS

cm yogi holi

Trending news

cm yogi holi
बेफिक्र होकर कराएं इलाज... गोरखपुर में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Holi 2026
अश्लीलता के दौर में मिसाल बना ये गांव, आज भी जीवंत है सदियों पुरानी 'फगुआ' परंपरा
up board exam 2026
अब 15 दिन पहले आ सकेगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट! आंसर शीट चेकिंग में नई प्रणाली लागू
Brijbhushan
हाथ में मझीरे, गले में गमछा...पूर्व सांसद बृजभूषण ने जमीन पर बैठकर गाए होली के गीत
Gorakhpur News
गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने खेली पारंपरिक होली, गायों को लगाया गुलाल
Varanasi News
रंग, भक्ति और मस्ती में डूबा यूपी! मथुरा-काशी से अयोध्या तक उड़ा गुलाल
uttarakhand weather update
होली पर देहरादून में सताएगी बेजोड़ गर्मी, जानिए उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम?
iran israel war
अपनों की चिंता! मुजफ्फरनगर के एक गांव के 2500 लाल खाड़ी देशों में फंसे
Salim Wastik
सलीम वास्तिक पर हमला करने वालों को मिट्टी मिलाया! दूसरा आरोपी भी एनकाउंटर में ढेर
alcohol shops closed Noida
होली पर नोएडा में रहेगा ड्राई डे, बंद रहेंगी शराब और बीयर की सभी दुकानें