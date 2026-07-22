जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव जीतेगा... सीएम योगी ने गोरखपुर से दिया 2027 जीतने का मंत्र

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने बूथ अध्यक्षों से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुटने और विपक्ष के कथित झूठे नैरेटिव का जवाब देने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव का असली कुरुक्षेत्र बूथ होता है और जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव जीतेगा.
सपा-कांग्रेस पर हमला बोला
गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के 892 बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सत्य, विकास और जनकल्याण की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले सपा सरकार में नौकरी और सरकारी योजनाओं पर "सैफई सिंडिकेट" का कब्जा था और उसी की मनमानी चलती थी.
जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं
मुख्यमंत्री योगी ने बूथ अध्यक्षों से कहा कि वे विपक्ष की कथित साजिशों और नकारात्मक प्रचार से सतर्क रहें तथा सरकार की विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मेरा बूथ सबसे मजबूत" मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि बूथ ही चुनाव का असली कुरुक्षेत्र है और मजबूत बूथ ही जीत की गारंटी है. उन्होंने विश्वास जताया कि बूथ कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी.
सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
मुख्यमंत्री योगी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. गोरखपुर के विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने सिक्सलेन फ्लाईओवर को बड़ी उपलब्धि बताया और गुरुवार को होने वाले उसके लोकार्पण समारोह में सभी को शामिल होने का आमंत्रण दिया. उन्होंने लोगों से फ्लाईओवर पर जाकर सेल्फी लेने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने की भी अपील की.