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जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव जीतेगा... सीएम योगी ने गोरखपुर से दिया 2027 जीतने का मंत्र

Gorakhpur News: सीएम योगी बुधवार को गोरखपुर पहुंचे. इस दौरान बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 22, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:02 PM IST
जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव जीतेगा... सीएम योगी ने गोरखपुर से दिया 2027 जीतने का मंत्र
Image Credit: Social Media

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