जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव जीतेगा... सीएम योगी ने गोरखपुर से दिया 2027 जीतने का मंत्र

सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री योगी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. गोरखपुर के विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने सिक्सलेन फ्लाईओवर को बड़ी उपलब्धि बताया और गुरुवार को होने वाले उसके लोकार्पण समारोह में सभी को शामिल होने का आमंत्रण दिया. उन्होंने लोगों से फ्लाईओवर पर जाकर सेल्फी लेने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने की भी अपील की.