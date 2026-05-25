यूपी में सफर होगा सुपरफास्ट! 13 जिलों में बाईपास-फ्लाईओवर से मिलेगी जाम से राहत

UP News: उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और एक्सप्रेसवे से जुड़े शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर के किनारे बसे शहरों व कस्बों में बाईपास और फ्लाईओवर निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर ली है. पहले चरण में 13 परियोजनाओं के एस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं, जबकि 153 अन्य परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं.

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक्सप्रेसवे पर आने-जाने वाले वाहनों के कारण शहरों के भीतर जाम और अव्यवस्था की समस्या न बढ़े. इसके तहत जहां सड़क चौड़ीकरण संभव नहीं होगा, वहां फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जबकि अधिक ट्रैफिक वाले कस्बों के बाहर बाईपास तैयार किए जाएंगे.

योजना को केंद्र सरकार के सहयोग से लागू किया जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाले मार्गों पर बनने वाले बाईपास का निर्माण खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि भूमि अधिग्रहण का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.

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सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन स्थानों पर बाईपास बनाए जाएंगे, वहां दोनों ओर आवास विकास विभाग नियंत्रित कॉरिडोर विकसित करेगा ताकि भविष्य में अतिक्रमण की समस्या न हो और यातायात सुचारु बना रहे.

पहले चरण में इन जिलों को मिलेगा लाभ

पहले चरण में आगरा के बरहन और कागारोल, बदायूं के बिल्सी, गाजीपुर के अंधऊ-चौकिया, गोंडा के परसपुर, झांसी के समथर, मथुरा के बरसाना, रामपुर के स्वार और उन्नाव के बक्सर व मोरावा में बाईपास बनाए जाएंगे. वहीं, फिरोजाबाद में जाटवपुरी चौराहे से नैनी ग्लास चौराहा, लखनऊ के दुबग्गा चौराहा और मथुरा के पागल बाबा मंदिर तिराहे पर फ्लाईओवर निर्माण की योजना है.

पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी के अनुसार, शहरों में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं. आने वाले समय में यह परियोजनाएं न केवल ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेंगी, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देंगी.

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