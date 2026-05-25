Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3228379
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

यूपी में सफर होगा सुपरफास्ट! 13 जिलों में बाईपास-फ्लाईओवर से मिलेगी जाम से राहत

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर के किनारे बसे शहरों को जाम से राहत देने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है. पीडब्ल्यूडी ने पहले चरण में 13 बाईपास और फ्लाईओवर परियोजनाओं का एस्टीमेट तैयार कर लिया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 25, 2026, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

UP News: उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और एक्सप्रेसवे से जुड़े शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है. राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर के किनारे बसे शहरों व कस्बों में बाईपास और फ्लाईओवर निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर ली है. पहले चरण में 13 परियोजनाओं के एस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं, जबकि 153 अन्य परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं.

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक्सप्रेसवे पर आने-जाने वाले वाहनों के कारण शहरों के भीतर जाम और अव्यवस्था की समस्या न बढ़े. इसके तहत जहां सड़क चौड़ीकरण संभव नहीं होगा, वहां फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जबकि अधिक ट्रैफिक वाले कस्बों के बाहर बाईपास तैयार किए जाएंगे.

योजना को केंद्र सरकार के सहयोग से लागू किया जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाले मार्गों पर बनने वाले बाईपास का निर्माण खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि भूमि अधिग्रहण का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन स्थानों पर बाईपास बनाए जाएंगे, वहां दोनों ओर आवास विकास विभाग नियंत्रित कॉरिडोर विकसित करेगा ताकि भविष्य में अतिक्रमण की समस्या न हो और यातायात सुचारु बना रहे.

पहले चरण में इन जिलों को मिलेगा लाभ
पहले चरण में आगरा के बरहन और कागारोल, बदायूं के बिल्सी, गाजीपुर के अंधऊ-चौकिया, गोंडा के परसपुर, झांसी के समथर, मथुरा के बरसाना, रामपुर के स्वार और उन्नाव के बक्सर व मोरावा में बाईपास बनाए जाएंगे. वहीं, फिरोजाबाद में जाटवपुरी चौराहे से नैनी ग्लास चौराहा, लखनऊ के दुबग्गा चौराहा और मथुरा के पागल बाबा मंदिर तिराहे पर फ्लाईओवर निर्माण की योजना है. 

पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी के अनुसार, शहरों में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं. आने वाले समय में यह परियोजनाएं न केवल ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेंगी, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देंगी. 

और पढे़ं; अब नहीं रुकेगा सफर! फ्लाईओवर, स्मार्ट रोड और ओवरब्रिज से चमकेगा यूपी का ये शहर

भारत की इस इकलौती ट्रेन में मिलता है फ्री खाना, स्वादिष्ट इतना की उंगलियां चाटते रह जाते यात्री!
 

TAGS

​​ UP news

Trending news

​​ UP news
यूपी में सफर होगा सुपरफास्ट! 13 जिलों में बाईपास-फ्लाईओवर से मिलेगी जाम से राहत
gonda news
गोंडा: सरयू नदी में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
Lalitpur news
इश्क फरमाने की सजा, आशिक संग भाग रही थी बीवी, पति ने पकड़ा और कर दी चप्पलों से धुनाई
Varanasi News
नौतपा के पहले दिन झुलसी धर्मनगरी, इससे डरे नहीं नवपता ना पड़े तो क्या होगा? जानें
Unnao News
उन्नाव : खाना बनाते समय छप्पर मे गिरी आग, गृहस्थी जलकर हुई राख
ballia news
बलिया में शराबियों की गुंडई, हुड़दंग से रोका तो ट्रैफिक पुलिस को कार में खींचने लगे
Ayodhya news
अयोध्या में गंगा दशहरा: सरयू तट पर आस्था का महाकुंभ और आध्यात्मिक उल्लास
Chandauli News
यूपी से बिहार जा रही 3600 लीटर अवैध डीजल बरामद, 5 गिरफ्तार
ghazipur news
गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़: पॉक्सो का वांछित आरोपी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार
Varanasi News
वाराणसी में अजय राय के विवादित बयान पर भाजपा का 'हल्ला बोल', फूंका पुतला