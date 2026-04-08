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उत्तर भारत में बनेगी पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, 491 करोड़ से तैयार होगा हरियाली से भरपूर ज्ञाननगर

Gorakhpur News:  गोरखपुर को अब नई पहचान मिलने वाली है, उत्तर भारत का पहली वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय ( फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी) यहीं पर बनेगी, बता दें कि मंगलवार को यूपी सरकार ने इसकी स्थापना की मंजूरी दे दी है.  

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 03:38 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गोरखपुर में 'उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय'  की स्थापना को मंजूरी दी गई. इसके लिए 'विश्वविद्यालय अध्यादेश-2026'  को भी स्वीकृति मिली है. यह फैसला प्रदेश में शिक्षा, पर्यावरण और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है और इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

491 करोड़ की लागत और 50 हेक्टेयर में निर्माण
यह विश्वविद्यालय करीब 491 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा और इसके लिए लगभग 50 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है. कैम्पियरगंज क्षेत्र में बनने वाला यह संस्थान आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. सरकार ने पहले ही बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी, जिससे परियोजना को जल्द गति मिलने की संभावना है.

पढ़ाए जाएंगे आधुनिक और रोजगारपरक कोर्स
इस विश्वविद्यालय में वानिकी, औद्यानिकी, वन्य जीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, एग्रोफॉरेस्ट्री और बागवानी जैसे विषयों में बीएससी, एमएससी, पीएचडी और डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जाएंगे. इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है, ताकि वे कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकें.

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 पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा
विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य वनावरण बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है. इसके जरिए जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए शोध को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही किसानों और युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर हरित विकास और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा.

जटायु संरक्षण केंद्र के पास बनेगा विश्वविद्यालय
यह विश्वविद्यालय कैम्पियरगंज में स्थित जटायु (रेड हेडेड वल्चर) संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के पास स्थापित किया जाएगा. इसी स्थान पर 6 सितंबर 2024 को सीएम योगी ने विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी. अब कैबिनेट मंजूरी के बाद इस परियोजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और शिलान्यास की तैयारी भी शुरू हो चुकी है.

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
इस संस्थान में वानिकी के साथ कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी और औद्यानिकी से जुड़े कोर्स चलाए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे. प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव के अनुसार, यह विश्वविद्यालय छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी देगा, जिससे वे आधुनिक कृषि और पर्यावरण प्रबंधन में अपनी भूमिका निभा सकेंगे. इन दोनों परियोजनाओं से गोरखपुर पर्यावरण संरक्षण और शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा.

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