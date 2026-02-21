Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3117617
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

पूर्वांचल में बन रहा दो 'इकाना' जैसा शानदार स्टेडियम! यहां होंगे T20 और IPL के बड़े मैच, जानें कब तक बनकर होगा तैयार

UP News: पूर्वांचल के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. जहां पर दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों का निर्माण तेजी से चल रहा है. एक वाराणसी के गंजारी में और दूसरा गोरखपुर में बन रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं ये दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 21, 2026, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

UP News: पूर्वांचल के खेल प्रेमियों के लिए यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि एक सपना साकार होने जैसा पल है. एक समय था जब बड़े मैच देखने के लिए लोगों को दूर शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब अपनी धरती पर ही अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की गूंज सुनाई देगी. 

वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
वाराणसी के गंजारी में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 90% तैयार हो चुका है. इसे जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है. करीब 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम की डिजाइन काशी की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है. त्रिशूल आकृति की फ्लड लाइट्स और आकर्षक वास्तुशिल्प इसकी खास पहचान बन रहे हैं.

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के अनुसार, मैदान की घास, दर्शक दीर्घा की सीटें और अन्य अंतिम कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं. निर्माण एजेंसी अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक इसे हैंडओवर करने की तैयारी में है. खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
गोरखपुर में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और Indian Oil Corporation Limited के बीच समझौता (MoU) हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि Board of Control for Cricket in India (BCCI) के सहयोग से वाराणसी का स्टेडियम बन रहा है और गोरखपुर में भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. इस परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है. 

इस परियोजना की कुल लागत 339 करोड़ रुपये है. इसमें इंडियन ऑयल ने 60 करोड़, Bharat Petroleum Corporation Limited ने 30 करोड़ और Hindustan Petroleum Corporation Limited ने 10 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. मुख्य स्टेडियम परिसर 45 एकड़ में फैला होगा, जबकि 5 एकड़ में सहायक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. लगभग 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस दो मंजिला स्टेडियम में सात मुख्य पिचें और चार अभ्यास पिचें होंगी. इसे International Cricket Council (ICC) के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा.

यह बहुउद्देशीय स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के साथ-साथ बड़े आयोजनों की भी मेजबानी कर सकेगा. परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रवेश द्वार, सुरक्षा चौकियां, पूर्वी-पश्चिमी स्टैंड और उत्तरी-दक्षिणी पवेलियन शामिल हैं. इन दोनों स्टेडियमों के बनने से पूर्वांचल में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी.

TAGS

UP News

Trending news

UP News
पूर्वांचल में बन रहा दो 'इकाना' जैसा शानदार स्टेडियम! यहां होंगे T20 और IPL के मैच
UPPCL
अब लापरवाहों की खैर नहीं! 5 JE को चेतावनी, गाजीपुर में बिजली बिल राहत योजना पर सख्ती
student cried in DM office
'रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया...' दांव पर इस छात्रा का भविष्य, DM दफ्तर में फूट-फूट रोई
Meerut News
₹20 लाख वसूलने वाले 2 दरोगा गिरफ्तार, एनकाउंटर का डर दिखा कारोबारी को बनाया था शिकार
Bareilly News
बरेली में स्पा सेंटर में घुसकर रंगदारी मांगना पड़ा भारी!
fatehpur bike accident
फतेहपुर में भयंकर सड़क हादसा, दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 लोगों की मौत
CM Yogi Adityanath
सीएम योगी ने वितरित किए 2.51 लाख किसानों को 285 Crore,पीएम फसल बीमा योजना के साथ मदद
prayagraj news
जर्जर मकानों पर चलेगा बुलडोजर!HC ने कहा,खतरनाक भवन गिराने से किरायेदार नहीं रोक सकते
uttarakhand weather update
आज मौसम खुशनुमा, लेकिन 24 घंटे बाद उत्तराखंड के 5 जिलों बारिश-बर्फबारी लौटाएगी ठंड
up breaking news
UP Breaking News Live: मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ,पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें