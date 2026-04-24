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यूपी होमगार्ड भर्ती: 25–27 अप्रैल तक कड़ी सुरक्षा में होगी परीक्षा, 11 केंद्रों पर 25,920 अभ्यर्थी शामिल

UP Home Guard Recruitment Exam:  उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा तीन दिनों में कुल 6 पालियों में संपन्न होगी. महराजगंज जनपद में इस परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:47 AM IST
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यूपी होमगार्ड भर्ती: 25–27 अप्रैल तक कड़ी सुरक्षा में होगी परीक्षा, 11 केंद्रों पर 25,920 अभ्यर्थी शामिल

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा तीन दिनों में कुल 6 पालियों में संपन्न होगी. महराजगंज जनपद में इस परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारु और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके.

 11 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि शासन के निर्देशों के अनुसार जनपद में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर कुल 25,920 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. प्रत्येक केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती सुनिश्चित की गई है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है. इसके साथ ही पुलिस विभाग और जनपद की सुरक्षा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके.

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नकल विहीन परीक्षा पर विशेष जोर
शासन की प्राथमिकता है कि परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन और पारदर्शी हो. इसके लिए सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निगरानी व्यवस्था को सख्त किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

अभ्यर्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान
परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. इसके अलावा केंद्रों पर साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी दुरुस्त रखा गया है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

प्रशासनिक ब्रीफिंग पूरी
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ परीक्षा को लेकर विस्तृत ब्रीफिंग की जा चुकी है. सभी संबंधित विभागों को उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से सौंप दी गई हैं, जिससे परीक्षा का आयोजन व्यवस्थित और सफलतापूर्वक हो सके.

यह भी पढ़ें : गौतम बुद्ध नगर और एटा पुलिस की करतूत से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज, यूपी के डीजीपी से मांग लिया व्यक्तिगत हलफनामा; जानिए वजह
 

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