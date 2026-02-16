महाराजगंज में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पकंज चौधरी बताएंगे विजय मंत्र, PDA, पंचायत चुनाव..सब पर होंगे सवाल जवाब

Maharajganj News: महराजगंज में सोमवार को ZEE Media के विशेष कार्यक्रम ‘उत्तर प्रदेश की बात’ का आयोजन किया जा रहा है. महाराजगंज से संवाद से समाधान का ये कार्यक्रम दोपहर एक बजे शुरू होगा. इस कार्यक्रम में यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मुख्य अतिथि हैं. इस मंच पर जाने माने कई विधायकों की भी मौजदूगी होगी. इसके अलावा जिलाधिकारी और एसपी भी मंच पर दिखाई देंगे.

बीजेपी अध्यक्ष से होंगे सवाल-जवाब

महाराजगंज में आज ज़ी मीडिया के मंच से 'उत्तर प्रदेश की बात' कार्यक्रम में ‘संवाद से समाधान ’आयोजन होने जा रहा है. यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी से पीडीए, पंचायत चुनाव, विधानसभा 2027 चुनाव पर कई सवाल जवाब किए जाएंगे. 27 में बीजेपी का क्या प्लान रहेगा इस पर बात भी होगी.

पंकज चौधरी का मिशन 2027: बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के लिए बिछी अतिरिक्त कुर्सियां, सीधा संवाद होगा संगठन का आधार

पढ़िए पंकज चौधरी के अलावा और कौन से अतिथि

1-पनियरा से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह

2-सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल

3-महाराजगंज सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया

4-नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी

5-फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी

6-महराजगंड के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा

7-महराजगंज एसपी सोमेंद्र मीणा

