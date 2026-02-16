Advertisement
ZEE UPUK के मंच पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कार्यकर्ताओं के दम पर 2027 में तीसरी बार बनाएंगे सरकार

UP Ki Baat From Maharajganj: गोरखपुर से सटे महाराजगंज में Zee Media का खास कार्यक्रम 'उत्तर प्रदेश की बात महाराजगंज से' का आयोजन किया गया. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 का विजय मंत्र बताया. 

 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 16, 2026, 04:03 PM IST
ZEE UPUK के मंच पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कार्यकर्ताओं के दम पर 2027 में तीसरी बार बनाएंगे सरकार

UP Ki Baat From Maharajganj: Zee Media के खास कार्यक्रम 'उत्तर प्रदेश की बात महाराजगंज से' में सोमवार को जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान पंकज चौधरी ने ZEE UPUK के मंच पर जी यूपी उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा के साथ महाराजगंज के विकास पर विस्तार से बातचीत की. यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का विजय मंत्र भी बताया. इस दौरान पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी हर वर्ग की पार्टी है. बीजेपी सरकार में यूपी में तेजी से विकास हो रहे हैं. 2027 में तीसरी बार सरकार बनाएंगे. 

पंकज चौधरी ने दिए जनता के सवालों के जवाब 
ZEE UPUK के मंच से जब पंकज चौधरी से पूछा गया कि आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नहीं थे, आपकी ताजपेशी हुई, दो महीने के छोटे से कार्यकाल में आपने प्रदेश के हर इकाई का दौरा किया, हर जगह स्वागत हुआ, जनता के इस समर्थन को आप कैसे देखते है?. इस पर पंकज चौधरी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद, कार्यकर्ताओं ने जो समर्थन दिया, उसी के बल पर 2027 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी. 

संगठन के निर्णय पर काम करते हैं 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, आप महाराजगंज से आते हैं, पूर्वांचल में सबकुछ है. बीजेपी में पूर्वांचल की अहमियत बढ़ गई है, इस बदलाव की वजह क्या है?....सवाल पूछे जाने पर पर पंकज चौधरी ने कहा भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है. न किसी जाति की पार्टी और न ही किसी क्षेत्र की पार्टी है. हम संगठन के आधार पर निर्णय लेते हैं, संगठन के आधार पर काम भी करते हैं. संगठन जैसे निर्णय लेता है, उसे वैसा दायित्व दिया जाता है. 

ब्राह्मणों से नाराजगी पर दिए जवाब 
पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी जिस तरह से मेरे कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है. निश्चित रूप में आने वाले समय में पूरे प्रदेश में एकरूपता से काम करके पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे. ब्राह्मणों की नाराजगी पर पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है. इसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, बनिया, बैकवर्ड और दलित भी हैं. उन्होंने कहा कि हम सबको लेकर चलते हैं. इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर उठ रहे सवाल पर जवाब दिए. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा ब्राह्मण नाराज हैं. उन्होंने कहा कि मैं यहां से 35 साल से राजनीति कर रहा हूं, ब्राह्मण नहीं नाराज है. यहां 2 लाख से ज्यादा ब्राह्मण हैं. कौन नाराज है हमें नहीं पता. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भ्रम पैदा किया जा रहा है. 

बीजेपी जाति आधारित पार्टी नहीं 
बीजेपी विधायकों की बैठक को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है. इसलिए जाति आधार पर बैठक करना उचित नहीं है. पंकज चौधरी ने कहा कि हमने कहा था कि इस तरह की बैठक नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसी बैठक होती है तो भविष्य में अनुशासन माना जाएगा. जातिगत बैठक करना गलत बात है. उन्होंने कहा कि हमने किसी को कमेंट नहीं किया था.  

कैसे हिट होता है त्रिस्तरीय फॉर्मूला?
जी यूपीयूके के संपादक रमेश चंद्रा द्वारा पंकज चौधरी से सवाल पूछा गया कि आपका त्रिस्तरीय फॉमूला हिट माना जाता है, उसकी चर्चा भी खूब होती है, उस फॉमूले के तहत कहा जाता है कि विकास, संवाद संगठन, इसको विस्तार से बताइए....इस पर पंकज चौधरी ने कहा कि पहले तो हमारा संगठन है. संगठन को लेकर ही हमारी सरकारें बनती हैं. सरकार का जो काम होता है, उसे धरातल तक ले जाने का काम इसी संगठन, इसी कार्यकर्ता के पास है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हो, या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो जनकल्याणकारी काम किए हैं, उसे जनता तक लेकर जाना और बताना यही हमारा संवाद है. 
 
2027 चुनाव में टिकट फॉर्मूले का आधार क्या होगा?
इतना ही नहीं ZEE UPUK के मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट फॉर्मूले का आधार क्या होगा? इस पर भी जवाब दिए. पंकज चौधरी ने कहा कि राजनीति का मंत्र होता है. एक तो क्षेत्र में बना रहना, और अगर पद पर हैं तो उस पद के हिसाब से आमजन का सहयोग करना और विकास करना. टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है. यहां एक व्यक्ति का निर्णय नहीं चलता. संगठन बैठक करती है, समीक्षा करती है, उसके बाद टिकट का निर्धारण होता है. पंकज चौधरी ने कहा कि आज आधुनिक युग आ गया है. हम लोग संगठनात्मक सर्वे कराते हैं. लोगों से भी संवाद करते हैं.  संगठन बैठककर एक फोरम होता है फिर टिकट को लेकर निर्णय लिया जाता है. 

