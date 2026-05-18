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योगी सरकार की योजना से चमकी किस्मत! साहीवाल गायों और सोलर पावर के दम पर आत्मनिर्भर बना गोरखपुर का यह परिवार

Gorakhpur News: नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है. इस दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लाभार्थियों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 18, 2026, 10:54 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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नागेंद्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश सरकार की नन्द बाबा दुग्ध मिशन नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है. इस दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लाभार्थियों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. 

शुद्ध दूध का उत्पादन हो रहा
गोरखपुर जनपद से करीब 15 किलोमीटर दूर कुसुमी जंगल के बगल स्थित बहरामपुर गांव में इस योजना के तहत स्थापित एक डेयरी इकाई न सिर्फ शुद्ध दूध उत्पादन कर रही है, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रही है. यहां करीब 25 साहीवाल नस्ल की देशी गायों का पालन किया जा रहा है, जिनसे प्रतिदिन लगभग 125 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है. 

25 साहीवाल नस्ल की स्वदेशी गायों का पालन 
बहरामपुर गांव में वित्तीय वर्ष 2023-24 में नन्द बाबा दुग्ध मिशन नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्रीमती इंदु सिंह पत्नी सूर्यनाथ सिंह का चयन किया गया. योजना के तहत स्थापित इस डेयरी यूनिट में करीब 25 साहीवाल नस्ल की स्वदेशी गायों का पालन किया जा रहा है. साहीवाल नस्ल की गायें अपनी बेहतर दुग्ध उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती हैं. डेयरी से प्रतिदिन लगभग 125 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जिससे परिवार को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है. 

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रोजगार के अवसर भी बढ़े 
इस डेयरी इकाई ने गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं. गौ सेवा और डेयरी संचालन के लिए यहां 4 श्रमिकों को काम मिला हुआ है, जिससे उनके परिवारों का भी जीविकोपार्जन हो रहा है. लाभार्थी परिवार का कहना है कि सरकार की इस योजना से उन्हें आर्थिक मजबूती मिली है और अब वे आधुनिक तरीके से डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं. 

डेयरी फार्म को सोलर पैनल से जोड़ा गया
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना, स्वदेशी गौवंश को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है. गोरखपुर की यह डेयरी इकाई अब आसपास के किसानों और पशुपालकों के लिए भी प्रेरणा बनती जा रही है. इस डेयरी उद्योग के लाभार्थी ने बताया कि विजली व्यवस्था को लेकर भी यह डेयरी फार्म पूरी तरह आत्म निर्भर है. डेयरी फार्म को सोलर पैनल के साथ जोड़ा गया है. इससे जरूरत भर की विजली उत्पादन करके गायों के लिए फैन व उनको नहलाने के लिए वाटर पम्प व चारा मशीन आदि को चलाया जाता है. 

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