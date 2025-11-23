Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

फर्जी मरीज, फर्जी इलाज और करोड़ों की ठगी...गोरखपुर में हेल्थ इंश्योरेंस घोटाले का बड़ा खुलासा

Gorakhpur News: गोरखपुर में हेल्थ इंश्योरेंस ठगी का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है. डिसेंट और एपेक्स अस्पतालों में फर्जी मरीजों को भर्ती दिखाकर, बनावटी मेडिकल रिपोर्ट और झूठे बिल बनाकर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपये वसूले गए.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:29 PM IST
Gorakhpur police have arrested accused
Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: यूपी के गोरखपुर में हेल्थ इंश्योरेंस ठगी के अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक का पर्दाफाश हुआ है. डिसेंट अस्पताल में फर्जी मरीज भर्ती दिखाकर करोड़ों रुपये की हैरान कर देने वाली धोखाधड़ी की गई. अस्पताल के संचालक शुमशुल के बाद अब उसका खास साथी और कर्मचारी ऋषभ भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?
मोबाइल में मिली व्हाट्सएप चैट ने पूरे खेल का खुलासा कर दिया. आरोप है कि बिना भर्ती किए ही मरीजों का इलाज दिखाया गया और फर्जी बिल बनाकर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई. गोरखपुर पुलिस ने हेल्थ इंश्योरेंस और आयुष्मान कार्ड से जुड़ी 1.20 करोड़ रुपये की ठगी का सनसनीखेज खुलासा किया है. रामगढ़ताल पुलिस ने डिसेंट अस्पताल के संचालक शुमशुल कमर के सबसे भरोसेमंद साथी ऋषभ सिंह को गिरफ्तार किया.

फर्जी मरीज, फर्जी इलाज और करोड़ों की ठगी
आरोप है कि डिसेंट और एपेक्स अस्पताल के नाम पर फर्जी मरीज भर्ती, झूठी रिपोर्ट और बनावटी इलाज दिखाकर बीमा कंपनियों से 1.80 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वसूली गई. घोटाले की शुरुआत तब सामने आई, जब एक मरीज के परिजनों ने शिकायत की कि मरीज अस्पताल गया ही नहीं, लेकिन फाइलों में भर्ती, इलाज और जांच सब कुछ दिखा दिया गया. 

वहीं रामगढ़ताल थाना प्रभारी के अनुसार, ऋषभ सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं था, बल्कि शहर के कई निजी अस्पतालों में फर्जी बिलिंग और दस्तावेज तैयार करने का काम करता था. जांच में पूरे शहर में फैला एक संगठित नेटवर्क सामने आ रहा है. 

एसपी सिटी का बयान 
एसपी सिटी अभिनव त्यागी के मुताबिक, डिसेंट अस्पताल के संचालक शुमशुल पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं और अब उसका मुख्य साथी भी गिरफ्तार हो गया है. जल्द ही इस हेल्थ इंश्योरेंस रैकेट में शामिल पूरे गिरोह का खुलासा हो सकता है. फर्जी मरीज, फर्जी रिपोर्ट और फर्जी इलाज के नाम पर करोड़ों की ठगी गोरखपुर का यह हेल्थ इंश्योरेंस घोटाला अब एक बड़े रैकेट का रूप लेता दिख रहा है. पुलिस की जांच जारी है और कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

Gorakhpur News

