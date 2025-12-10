लग्जरी कार, 8 गनर और फुल प्रोटोकॉल....अब गोरखपुर में फर्जी IAS अरेस्ट, चार राज्यों में फैला रखा था नेटवर्क

Gorakhpur News: यूपी में एक और फर्जी आईएएस पकड़ा गया है. इस बार गोरखपुर में फर्जी आईएएस को पकड़ा गया है. खास बात यह है कि फर्जी आईएएस अफसर फुल प्रोटोकॉल का फायदा ले रहा है. इनोवा कार से 8 गनर के के साथ फर्जी अफसर यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में ठगी करता रहा. पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, बिहार के रहने वाला गौरव खुद को 2022 बैच का आईएएस अधिकारी बताता था. इंटरनेट मीडिया पर उसकी प्रोफाइल ऐसे तैयार की गई थी कि कोई भी उसे सच्चा अधिकारी समझ ले. सरकारी योजनाओं, विभागों और नियुक्तियों की अंदरूनी जानकारियां देकर वह लोगों का भरोसा जीत लेता था. इसके बाद सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था. इतना ही नहीं AI से बनाए फर्जी सरकारी कागज तैयार कर टेंडर भी दिलाता था.

कई राज्यों में फैला रखा था नेटवर्क

गोरखपुर पुलिस ने बताया कि फर्जी आईएएस अधिकारी गौरव कुमार को मंगलवार देर रात गुलरिहा पुलिस ने क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बचता फिर रहा था. जालसाज यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ों रुपये का चूना लगा चुका है. 8 प्राइवेट गनर, गाड़ियों का काफिला और सफेद इनोवा से चलता था तो कोई उसे भांप नहीं पा रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे हुआ था खुलासा

बताया गया कि बिहार चुनाव के दौरान नवंबर महीने में जीआरपी ने प्लेटफार्म नंबर एक पर चेकिंग के दौरान मोकामा के व्यापारी मुकुंद माधव को 99.09 लाख रुपये के साथ पकड़ा था. पूछताछ में व्यापारी मुकुंद ने बताया कि गौरव ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर सरकारी ठेका दिलाने का भरोसा दिया था लेकिन ठीका नहीं मिला. शिकायत करने की धमकी देने पर उसने रुपये लौटा दिए जिसे गोरखपुर से लेकर घर जा रहा था. पुलिस जांच में जुटी तो पता चला कि गौरव एक युवती को शादी का झांसा दे चुका है.

2022 बैच का आईएएस बताता था खुद को

युवती ने बताया कि गौरव ने खुद को 2022 बैच का आईएएस बताया. गौरव उससे सरकारी परियोजनाओं, नियुक्तियों और अधिकारियों के संपर्कों की बातें करता था. धीरे-धीरे उसने आर्थिक मदद लेनी शुरू कर दी और फिर अचानक संपर्क तोड़ दिया. अफसरशाही की चमक दिखाकर उसने 40 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी कर डाली. गोरखपुर पुलिस को पहला बड़ा सुराग तब मिला जब 60 लाख रुपये के सरकारी टेंडर का एक फर्जी पेपर सामने आया. यह पेपर AI से तैयार किया गया था और एक ठेकेदार के नाम पर जारी बताया गया. ठेकेदार ने पुलिस को बताया उसे ये ठेका IAS अधिकारी ललित की मदद से मिला। जांच हुई और चौंकाने वाला खुलासा सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा कोई IAS था ही नहीं.

450 करोड़ का सरकारी ठेका दिलाने का झांसा

बताया गया कि 450 करोड़ का सरकारी ठेका दिलाने का वादा किया. इसके बदले लिए 5 करोड़ रुपये कैश, 2 इनोवा कार लेकिन न ठेका मिला न पैसे वापस हुए. अब वह कारोबारी भी गोरखपुर पुलिस के संपर्क में है. IAS अधिकारी जैसी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए उसने 8 प्राइवेट गनर, सफेद इनोवा, गाड़ी पर भारत का झंडा लगा कर गांव-गांव दौरा करता था. थानों में फोन करवा कर फर्जी प्रोटोकॉल लगवाता था.