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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक सामने आई है. परीक्षा केंद्र के अंदर एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया. आरोपी प्रश्नपत्र की तस्वीर लेकर उसे बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था. मामले में पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर एसएसपी ने दो उपनिरीक्षकों को निलंबित और छह पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है.
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश
गोरखपुर के नीना थापा इंटर कॉलेज में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले अभ्यर्थी राम प्रकाश कुमार को परीक्षा कक्ष के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि वह मोबाइल से प्रश्नपत्र की तस्वीर लेकर किसी को भेजने का प्रयास कर रहा था. कक्ष निरीक्षक की सतर्कता से उसकी हरकत पकड़ में आ गई और तत्काल उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.
मोबाइल फोन जब्त
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभ्यर्थी राम प्रकाश कुमार पुत्र जयप्रकाश चौहान थाना अस्थावां, जिला नालंदा (बिहार) का निवासी है. आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड बरामद किया गया है. इस मामले में थाना एम्स में मुकदमा अपराध संख्या 150/2026 दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(3), 221 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की जा रही है.
दो दारोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
घटना सामने आने के बाद परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ कश्यप ने कड़ा रुख अपनाया. एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से दो उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया, जबकि छह पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है.