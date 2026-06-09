यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश

गोरखपुर के नीना थापा इंटर कॉलेज में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले अभ्यर्थी राम प्रकाश कुमार को परीक्षा कक्ष के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि वह मोबाइल से प्रश्नपत्र की तस्वीर लेकर किसी को भेजने का प्रयास कर रहा था. कक्ष निरीक्षक की सतर्कता से उसकी हरकत पकड़ में आ गई और तत्काल उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.