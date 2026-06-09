Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /गोरखपुर
  • /यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा: अंडरवियर में मोबाइल छिपा एग्जाम देने पहुंचा मुन्ना भाई 2 दारोगा समेत 8 पर गिरी गाज

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा: अंडरवियर में मोबाइल छिपा एग्जाम देने पहुंचा 'मुन्ना भाई' 2 दारोगा समेत 8 पर गिरी गाज

UP Police Bharti Exam: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन गोरखपुर में एक परीक्षार्थी मोबाइल छिपाकर एग्जाम सेंटर पहुंच गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 09, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:28 PM IST
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा: अंडरवियर में मोबाइल छिपा एग्जाम देने पहुंचा 'मुन्ना भाई' 2 दारोगा समेत 8 पर गिरी गाज
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP Police Exam: अंडरवियर में मोबाइल छिपा एग्जाम देने पहुंचा 'मुन्ना भाई' पकड़ा गया
UP Police Bharti Exam6 min ago
2
balrampur latest News1 hr ago
3
Baghpat Latest News1 hr ago
4
Sitapur latest News2 hrs ago
5
prayagraj news2 hrs ago