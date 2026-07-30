गोरखपुर में इंसानियत शर्मसार! यूपी पुलिस के सिपाही ने 10 साल की मासूम बच्ची को उतारा मौत के घाट, अस्पताल में पीटा

28 जुलाई को लापता हो गई थी मासूम बच्ची

पुलिस जांच के अनुसार, 28 जुलाई को मासूम अपनी बड़ी बहन को खाना देने जिला अस्पताल आई थी. बड़ी बहन अस्पताल में भर्ती थी. परिवार का आरोप है कि इसी दौरान वर्दी पहने आरोपी सिपाही ने बच्चियों से बातचीत की और छोटी बच्ची को घर छोड़ने का झांसा दिया. देर रात में जब उक्त बच्ची अस्पताल से निकली तो आरोपी उसका पीछा करते हुए बाहर गया. अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में बच्ची आरोपी के साथ दिखाई दी, जिसके बाद जांच की दिशा बदल गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कई टीमें गठित कर जांच शुरू की और करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया गया.