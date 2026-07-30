गोरखपुर में इंसानियत शर्मसार! यूपी पुलिस के सिपाही ने 10 साल की मासूम बच्ची को उतारा मौत के घाट, अस्पताल में पीटा

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में 10 साल की मासूम बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को जब पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों का गुस्सा अचानक ही फूट पड़ा. आरोपी के साथ मारपीट की गई और पुलिस को भारी मशक्कत के बाद उसे भीड़ से निकालना पड़ा. वहीं, पुलिस का दावा है कि आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है और मामले की हर पहलू से जांच जारी है.
जिला अस्पताल में आरोपी सिपाही की पिटाई
गोरखपुर जिला अस्पताल में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया. यहां आरोपी को देखते ही अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों का गुस्सा अचानक ही ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा और देखते ही देखते आरोपी सिपाही थप्पड़ों की बरसात हो गई. इसके चलते अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से आरोपी को भीड़ से निकालकर सुरक्षित बाहर पहुंचाया.
28 जुलाई को लापता हो गई थी मासूम बच्ची
पुलिस जांच के अनुसार, 28 जुलाई को मासूम अपनी बड़ी बहन को खाना देने जिला अस्पताल आई थी. बड़ी बहन अस्पताल में भर्ती थी. परिवार का आरोप है कि इसी दौरान वर्दी पहने आरोपी सिपाही ने बच्चियों से बातचीत की और छोटी बच्ची को घर छोड़ने का झांसा दिया. देर रात में जब उक्त बच्ची अस्पताल से निकली तो आरोपी उसका पीछा करते हुए बाहर गया. अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में बच्ची आरोपी के साथ दिखाई दी, जिसके बाद जांच की दिशा बदल गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कई टीमें गठित कर जांच शुरू की और करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया गया.
गुरुवार सुबह मिला बच्ची का शव
पूछताछ में आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने गुरुवार सुबह बच्ची का शव बरामद किया. पुलिस का कहना है कि शव नदी से बरामद हुआ है. मामले में अपहरण और हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है. यौन अपराध से जुड़े आरोपों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक जांच के आधार पर की जाएगी. पीड़िता के पिता का कहना है कि अस्पताल में भर्ती बड़ी बेटी ने बताया था कि एक वर्दीधारी व्यक्ति ने छोटी बहन को घर छोड़ने की बात कही थी. पहले बच्ची ने उसके साथ जाने से इनकार किया, लेकिन बाद में अस्पताल से निकलने पर आरोपी उसके पीछे-पीछे गया.
39 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज
पुलिस को मिले 39 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में भी बच्ची और आरोपी एक साथ दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ तेज की. आरोपी अभिषेक यादव मूल रूप से गाजीपुर जिले का रहने वाला है. वर्ष 2016 में उसकी पुलिस विभाग में नियुक्ति हुई थी और वर्ष 2018 से उसकी तैनाती गोरखपुर में थी. इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ विस्तृत जांच भी जारी है.