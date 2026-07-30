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गोरखपुर में इंसानियत शर्मसार! यूपी पुलिस के सिपाही ने 10 साल की मासूम बच्ची को उतारा मौत के घाट, अस्पताल में पीटा

Gorakhpur News: गोरखपुर में 10 साल की मासूम बच्ची अस्पताल में खाना देने गई थी. आरोप है कि सिपाही ने मासूम का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतार दिया. सीसीटीवी में सिपाही मासूम को ले जाता दिख रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 30, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:20 PM IST
गोरखपुर में इंसानियत शर्मसार! यूपी पुलिस के सिपाही ने 10 साल की मासूम बच्ची को उतारा मौत के घाट, अस्पताल में पीटा
Image Credit: Social Media

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