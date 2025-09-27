Advertisement
UP Encounter: गोरखपुर छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी जुबैर उर्फ कालिया ढेर, बुलंदशहर में महिला पुलिसकर्मी ने किया बदमाश को लंगड़ा

 UP Encounter:उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने गोरखपुर,फिरोजाबाद,बागपत, फार्रुखाबाद, ललितपुर,उन्नाव,में एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:19 AM IST
Premendra/Kuldeep/MOHIT/Arun/GYANENDRA/AMIT/SAYED/Operation Langda​: उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अलग-अलग जिलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा और हाफ एनकाउंटर अभियान के तहत एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है. बीते 48 घंटों में राज्य के कई जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई इनामी बदमाश घायल होकर गिरफ्तार किए गए. पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और मोटरसाइकिलें बरामद की हैं.

गोरखपुर छात्र हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपी एनकाउंटर में ढेर
गोरखपुर छात्र हत्याकांड में वांछित 1 लाख का इनामी अपराधी जुबैर उर्फ कालिया शुक्रवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया. घटना थाना गंज क्षेत्र के चाकू चौराहे के पास हुई, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और जुबैर का आमना-सामना हुआ. पुलिस को देखते ही उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में जुबैर को गोली लगी और जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई

फिरोजाबाद: पॉक्सो एक्ट का आरोपी घायल
रोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी मोहम्मद उर्फ कदरुआ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. सुबह चार बजे चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी.मौके से अवैध तमंचा और बाइक बरामद हुई। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

बागपत: 25 हजार का इनामी गौकश औरंगजेब गिरफ्तार
बागपत जिले के दोघट थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें 25 हजार का इनामी गौकश औरंगजेब गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने मौके से उसे पकड़  लिया और एक तमंचा व बाइक बरामद की. आरोपी पर गो-हत्या समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

बुलंदशहर: 15 हजार का इनामी उमर को पकड़ा 
बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र में महिला पुलिस टीम और स्वाट टीम ने इनामी बदमाश उमर को चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ लिया. उमर के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई.उमर पर आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं.

फर्रुखाबाद-कन्नौज सीमा: शातिर अपराधी अमजद घायल
कन्नौज जिले के थाना विशुनगढ़ का रहने वाला शातिर अपराधी अमजद फर्रुखाबाद जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहा था. पुलिस की घेराबंदी देखकर उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया. अमजद पर लूट, डकैती और चोरी के दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

उन्नाव: दो बदमाशों की गिरफ्तारी
उन्नाव जिले में गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गगनीखेड़ा में मुठभेड़ हुई.पुलिस की गोली से सूरज और मटरू नामक बदमाश घायल हुए.इनके पास से जेवर, नकदी और अवैध हथियार बरामद हुए.पूछताछ में दोनों ने हाल ही में चंपापुरवा इलाके में हुई चोरी की वारदात में शामिल होने की बात कबूली.

ललितपुर: अपहरण के प्रयास में फरार आरोपी गिरफ्तार
ललितपुर जिले के सौजना थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहरण प्रयास मामले के दो फरार आरोपियों धर्मेंद्र और शिवा को गिरफ्तार किया. धर्मेंद्र के पैर में गोली लगी, जबकि शिवा को बिना चोट के दबोच लिया गया। दोनों के पास से अवैध हथियार और बाइक मिली.  दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

यह भी पढ़ें :Kushinagar Accident: गोरखपुर से तमकुही जा रही रोडवेज बस कंटेनर से जा टकराई, मौके पर 1 की मौत, 5 घायल
 

