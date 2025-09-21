यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी, अमरोहा से गोरखपुर तक ठॉय-ठॉय, कई बदमाश हुए लंगड़े
यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी, अमरोहा से गोरखपुर तक ठॉय-ठॉय, कई बदमाश हुए लंगड़े

 उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने  बाराबंकी, अमरोहा, और गोरखपुर में एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:11 AM IST
 Nitin/Vinit/Nagendra/Operation Langda​:उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ चला रखा है. पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है. लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब ज़मीन पर दिखाई दे रहा है. यूपी पुलिस ने बाराबंकी, अमरोहा, कनखल,गोरखपुर में अपराधियों को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया. जानिए कहां पर एनकाउंटर किए गए.

बाराबंकी: महिला हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस और महिला हत्या के आरोपी राजू वर्मा के बीच मुठभेड़ हो गई. आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया गया. उसके पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई.
गौरतलब है कि गदवापुर गांव की महिला करुणावती शर्मा का शव शुक्रवार को नहर में मिला था. मामले में राजू वर्मा और उसके साथी विपेंद्र कुमार रावत को गिरफ्तार किया गया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों मृतका को पहले से जानते थे. राजू वर्मा का आपराधिक इतिहास भी खुलकर सामने आया है.

अमरोहा: गंगा एक्सप्रेसवे पर गौ-तस्करों से मुठभेड़
अमरोहा जनपद की सैदनगली पुलिस ने गंगा एक्सप्रेसवे पर गौ-तस्करों से मुठभेड़ की. शनिवार रात चेकिंग के दौरान कार सवार तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी चाहत (हापुड़ निवासी) और अल्तमस (दिल्ली निवासी) – पकड़े गए. पुलिस ने मौके से टैक्सी कार, तमंचे, कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद किए. जांच में सामने आया कि आरोपी गोवंशीय पशुओं का मांस दिल्ली में सप्लाई करते थे. पुलिस ने उनके खिलाफ गोकशी अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.

गोरखपुर में मुठभेड़: 25 हजार का इनामी गौ तस्कर हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार
गोरखपुर पुलिस ने शनिवार देर रात मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी अंतरजनपदीय गौ तस्कर इमरान अली को हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया. आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोचा गया. पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की. इमरान पर 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था.  3 नवंबर 2024 को गोवंश से भरी पिकअप पकड़े जाने के बाद से वह फरार चल रहा था. एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन लंगड़ा” के तहत कार्रवाई की गई.

