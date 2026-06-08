राज्य चुनें
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर लाखों अभ्यर्थी विभिन्न जिलों में परीक्षा देने पहुंच रहे हैं. परीक्षार्थियों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं. रेलवे द्वारा 7 जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में राहत मिल रही है.
10 जून तक चलेंगी ये ट्रेनें
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की है. परीक्षा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा 7 जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ये ट्रेनें 8, 9 और 10 जून 2026 तक विभिन्न महत्वपूर्ण मार्गों पर चलाई जा रही हैं.
परीक्षा स्पेशल ट्रेनों से करें यात्रा
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, परीक्षा स्पेशल ट्रेनों में सामान्य श्रेणी और एसएलआरडी कोच लगाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को यात्रा की सुविधा मिल सके. रेलवे द्वारा गोरखपुर-लखनऊ, वाराणसी-बलिया-गोरखपुर, कासगंज-कानपुर और बरेली-मथुरा जैसे प्रमुख रूटों पर इन विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.
परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में होगी आसानी
रेलवे की इस पहल से परीक्षार्थियों को काफी राहत मिली है. दूर-दराज के जिलों से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रा आसान हुई है और समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिली है. साथ ही ट्रेनों में व्यवस्थाएं भी संतोषजनक हैं. रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे टिकट और ट्रेनों की जानकारी के लिए रेल वन ऐप, आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और एनटीईएस ऐप का उपयोग करें. परीक्षा अवधि के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भी अतिरिक्त व्यवस्था और निगरानी की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे की यह पहल हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आई है. स्पेशल ट्रेनों के संचालन से न केवल भीड़ का दबाव कम होगा, बल्कि परीक्षार्थियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा भी मिल सकेगी.
रोडवेज बसों के किराए में 50 फीसदी की छूट
वहीं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को बस सेवा में 50% किराए में छूट पर अभ्यर्थियों में खुशी जताते हुए योगी सरकार को धन्यवाद दिया है. बलिया बस स्टैंड पर दूसरी पाली की परीक्षा देकर बस से अपने गंतव्य तक जाने के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि 50% की किराए में छूट से उन्हें बड़ी राहत मिली है. वहीं बस के कंडक्टर ने भी बताया कि आज से उन सभी पुलिस भर्ती परीक्षार्थियों को 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है जो अपना एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी दे रहे हैं. हालांकि बलिया बस स्टैंड पर बलिया से गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस सहित अन्य जगहों पर जाने के लिए अतिरिक्त बसों के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो.