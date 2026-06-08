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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: गोरखपुर-लखनऊ, वाराणसी और कानपुर रूट पर चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें, पूर्वोत्तर रेलवे की खास पहल

UP Police Constable Bharti Exam: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की है. परीक्षा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा 7 जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 08, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:08 PM IST
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: गोरखपुर-लखनऊ, वाराणसी और कानपुर रूट पर चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें, पूर्वोत्तर रेलवे की खास पहल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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यूपी पुलिस परीक्षा: गोरखपुर-लखनऊ, वाराणसी-कानपुर रूट पर चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन
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