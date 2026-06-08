परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में होगी आसानी

रेलवे की इस पहल से परीक्षार्थियों को काफी राहत मिली है. दूर-दराज के जिलों से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रा आसान हुई है और समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिली है. साथ ही ट्रेनों में व्यवस्थाएं भी संतोषजनक हैं. रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे टिकट और ट्रेनों की जानकारी के लिए रेल वन ऐप, आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और एनटीईएस ऐप का उपयोग करें. परीक्षा अवधि के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भी अतिरिक्त व्यवस्था और निगरानी की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे की यह पहल हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आई है. स्पेशल ट्रेनों के संचालन से न केवल भीड़ का दबाव कम होगा, बल्कि परीक्षार्थियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा भी मिल सकेगी.