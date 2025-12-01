Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur News: हत्या या हादसा! पोखरे में नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश, अभी तक नहीं हो पाई पहचान

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले के इस गांव के पोखरे में एक युवती की नग्न लाश दिखने के बाद सनसनी फैल गई. पुलिस व आसपास के लोगों द्वारा काफी कोशिशों के बाद भी युवती की पहचान नहीं हो सकी.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:26 PM IST
Gorakhpur News: हत्या या हादसा! पोखरे में नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश, अभी तक नहीं हो पाई पहचान

Gorakhpur  News/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.  जहां पर एक पोखरे के किनारे अज्ञात युवती का निर्वस्त्र शव मिलने से सनसनी फैल गई है. महिला के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था. बता दें कि  पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना पिपराइच थाना क्षेत्र के लुहशी गांव में की बताई जा रही है. बता दें कि के पास तालाब किनारे झाड़ियों में करीब 40 वर्षीय महिला का निर्वस्त्र शव पड़ा मिला. बदबू उठने पर ग्रामीणों ने शव देखने की हिम्मत की और फिर गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद तलाशी और सैंपल कलेक्शन शुरू हुआ, किन्तु महिला की कोई पहचान नहीं मिल पाई. 

गांव में दहशत का माहौल
ग्रामीणों के अनुसार, शव कई दिन पुराना लग रहा है  और जिस तरह पूरा शरीर बिना कपड़ों के पाया गया, उसने शक को और गहरा कर दिया है. वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि महिला की उम्र लगभग 40–45 वर्ष लग रही है. शव कई दिन पुराना प्रतीत होता है. पहचान के प्रयास जारी हैं पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये हत्या है या हादसा. शव मिलने के बाद पूरे गांव में दहशत है. 

लाश अब भी बनी रहस्य
फोरेंसिक टीम हत्या और यौन शोषण सहित कई एंगल से जांच कर रही है. शिनाख्त होने तक पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये महिला कौन थी? कहां से आई और उसकी मौत कैसे हुई? पुलिस हर संभावना पर काम कर रही है लेकिन सच सामने आने में अभी वक्त लगेगा. फिलहाल गोरखपुर में पोखरे से मिली ये लाश रहस्य बन चुकी है. 

Gorakhpur News

