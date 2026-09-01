कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद गोरखपुर में पकड़ा गया ‘बारूद का खेल’, घर में छिपाकर रखे थे पटाखे

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के सिकरीगंज से पटाखों के अवैध भंडारण का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. लाइसेंस था पटाखों के भंडारण का, लेकिन लाइसेंसी गोदाम ही खाली मिला. इसके चलते पुलिस को शक हुआ तो कारोबारी के आवासीय मकान की तलाशी ली गई. फिर जो सच्चाई सामने आई, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया.
रेडीमेड पटाखों का भंडारण मिला
जिस पटाखा गोदाम में विस्फोटक सामग्री रखी जानी थी, वो खाली था और कारोबारी का मकान पटाखों से भरा मिला. आरोप है कि आबादी वाले इलाके में बने आवासीय मकान में बड़ी मात्रा में रेडीमेड पटाखों का भंडारण किया गया था. मामला सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ढखवा बाजार का है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी पटाखा कारोबारी दयाशंकर और उसके बेटे गणेशदत्त को गिरफ्तार कर लिया है.
लाइसेंसी गोदाम खाली
सिकरीगंज पुलिस के मुताबिक, विस्फोटक सामग्री के अवैध संग्रह और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने ढकवा बाजार स्थित लाइसेंसी पटाखा भंडारण गोदाम पर छापा मारा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोदाम की जांच की, लेकिन यहां कहानी कुछ और ही निकली. लाइसेंस वाला गोदाम खाली मिला. गोदाम में पटाखों का भंडारण नहीं था. इसके बाद पुलिस ने लाइसेंसधारी दयाशंकर से पूछताछ की.
आवासीय मकान में मिले पटाखे
पूछताछ के बाद पुलिस टीम कारोबारी के आवासीय मकान तक पहुंची और वहां तलाशी शुरू की. तलाशी के दौरान पुलिस को मकान के अंदर बड़ी मात्रा में रेडीमेड पटाखे रखे मिले. पुलिस के मुताबिक, मकान आवासीय आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और वहां विस्फोटक सामग्री का भंडारण करना लाइसेंस की शर्तों के विपरीत था. पुलिस ने बरामद पटाखों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, मकान से अलग-अलग नाम और किस्म के कई रेडीमेड पटाखे बरामद किए गए.
बरामद पटाखों में
Azad Party Paper, JABBONG, CHIDAMBARAM PENTA, Lion Superstar, Lion, Wonders, मेहंदी द स्टार, JHAKAAS, BAHUBALI, JOY, FLASH, DIGITAL BUMB, MORI CHAAP और FLORALS समेत कई तरह के पटाखे शामिल हैं. इसके अलावा पास में पड़े जूट के बोरे से Barat 60 Shot के तीन पटाखे भी बरामद किए गए. पुलिस ने बरामद सभी पटाखों को जब्त कर लिया है.