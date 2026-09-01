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कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद गोरखपुर में पकड़ा गया ‘बारूद का खेल’, घर में छिपाकर रखे थे पटाखे

Gorakhpur News: कौशांबी के बाद अब गोरखपुर में पटाखों का अवैध भंडारण मिला है. लाइसेंसी गोदाम खाली था और आवासीय मकान में पटाखों का जखीरा एकत्रित किया जा रहा था.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Sep 01, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:52 PM IST
कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद गोरखपुर में पकड़ा गया ‘बारूद का खेल’, घर में छिपाकर रखे थे पटाखे
Image Credit: फाइल फोटो

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