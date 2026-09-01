कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद गोरखपुर में पकड़ा गया ‘बारूद का खेल’, घर में छिपाकर रखे थे पटाखे

आवासीय मकान में मिले पटाखे

पूछताछ के बाद पुलिस टीम कारोबारी के आवासीय मकान तक पहुंची और वहां तलाशी शुरू की. तलाशी के दौरान पुलिस को मकान के अंदर बड़ी मात्रा में रेडीमेड पटाखे रखे मिले. पुलिस के मुताबिक, मकान आवासीय आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और वहां विस्फोटक सामग्री का भंडारण करना लाइसेंस की शर्तों के विपरीत था. पुलिस ने बरामद पटाखों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, मकान से अलग-अलग नाम और किस्म के कई रेडीमेड पटाखे बरामद किए गए.