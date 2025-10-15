पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, दिवाली, छठ पर आसानी से पहुंचेंगे घर, यूपी रोडवेज गोरखपुर परिक्षेत्र से चलाएगा 200 नई बसें

Gorakhpur News: त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. दिवाली सिर पर है और बस उसके बाद छठ महापर्व. घर परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए लोग तैयारी में जुटे हैं लेकिन ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल है. ऐसे में बस अड्डों पर भीड़ बढ़ना लाजिमी है. लेकिन गोरखपुर परिक्षेत्र में यूपी रोडवेज ने बढ़ती यात्रियों की भीड़ को खुशखबरी दी है. दिवाली और छठ महापर्व पर यूपी रोडवेज ने पूर्वांचल और बिहार के लोगों की सुविधा के लिए 200 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है.

आइये आपको बताते हैं किस स्टैंड से कहां के लिए कितनी बसें चलेंगी.

- गोरखपुर से दिल्ली रूट पर 55 बसें चलेंगी.

- कानपुर रूट पर 45 बसें चलेंगी.

- लखनऊ रूट पर 100 बसें चलाई जाएंगी

इसके अलावा पडरौना, तमकुही, महराजगंज, निचलौल और सोनौली आदि रूटों पर चल रहीं बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे.

चालकों, परिचालकों की छुट्टी कैंसिल

त्योहारों पर यात्रियों को बढ़ती संख्या और अतिरिक्त बसों के संचालन को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम प्रशासन ने दीपावाली और छठ पर संबंधित कर्मचारियों की छुट्टी भी निरस्त कर दी है. इतना ही नहीं त्योहारों पर लगातार ड्यूटी करने वालों को को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर परिक्षेत्र से कुल 960 बसें चलाई जा रही हैं. परिवहन निगम की कोशिश है कि यात्रियों को इस दौरान कोई परेशानी न हो इसके लिए अतिरिक्त बसों को चलाया जा रहा है. साथ ही बसों के परिचालन के लिए आवश्यक स्टाफ का प्रबंध किया गया है. स्टाफ की कमी ने पड़े इसके लिए चालक और परिचालकों की छुट्टी निरस्त की गई है.

बता दें कि गोरखपुर परिक्षेत्र को दो महीने में 80 नई बसें मिली हैं. इनमें 7 एसी बसें हैं. वहीं सामान्य बसों में 40 ग्रामीण सेवा की बसें हैं, जिनका संचालन शुरू हो चुका है. दीपावली और छठ पर्व पर रोडवेज और अनुबंधित सभी बसों का संचालन बगैर किसी रुकावट और व्यवधान के किया जाएगा.

