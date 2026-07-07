अम्बेडकरनगर में यूपी एसटीएफ की मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश आसिम अली ढेर, एक सिपाही घायल!

बेवाना के जगदीशपुर के पास हुई मुठभेड़

जानकारी के अनुसार, एसटीएफ की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेवाना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास कुछ संदिग्ध अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इस सूचना पर जैसे ही एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी की, अपराधियों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. एसटीएफ ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक लाख का इनामी बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से एसटीएफ का एक सिपाही भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक सिपाही की हालत अब खतरे से बाहर है.