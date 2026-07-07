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अम्बेडकरनगर में यूपी एसटीएफ की मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश आसिम अली ढेर, एक सिपाही घायल!

Ambedkarnagar encounter: यूपी के अंबेडकरनगर में मंगलवार तड़के यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में एक लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया. इसकी पहचान विक्की उर्फ आसिफ अली पुत्र मजहर हुसैन उर्फ बाबू अली के रूप में हुई है

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jul 07, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:22 AM IST
अम्बेडकरनगर में यूपी एसटीएफ की मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश आसिम अली ढेर, एक सिपाही घायल!
Image Credit: Ambedkar nagar Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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