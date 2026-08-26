Add Zee Business As A Preferred Source
App

उषा देवी ने किराने की दुकान से बदली अपनी जिंदगी, 130 महिलाओं को भी दिखाई राह

Gorakhpur Usha Devi Success Story: गोरखपुर के नाहरपुर गांव की उषा देवी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी किस्मत बदली. जुलाई 2022 में मिले ₹1.50 लाख के ऋण से उन्होंने किराने की दुकान का विस्तार किया. आज वह 'समूह सखी' बनकर 9 समूहों की 130 महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही हैं.

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Aug 26, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:48 PM IST
उषा देवी ने किराने की दुकान से बदली अपनी जिंदगी, 130 महिलाओं को भी दिखाई राह

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘चवन्नी’ वाले बयान से गरमाई यूपी की सियासत, आमने-सामने अखिलेश-जयंत
2
3
4
5