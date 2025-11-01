Gorakhpur News: रिटायरमेंट पर रोमांस! गोरखपुर में JE ने विदाई पार्टी में लगाए ठुमके, बार-बालाओं पर पैसों की बारिश

Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम के जेई राजकुमार की रिटायरमेंट पार्टी में बार-बालाओं संग ठुमकों और नोटों की बरसात का वीडियो वायरल हो गया.इस कार्यक्रम पर शहर में चर्चा तेज है और सोशल मीडिया पर सरकारी छवि को लेकर तंज कसी जा रही है.
गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम के अवर अभियंता (जेई) राजकुमार की विदाई पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में बार-बालाओं के साथ डांस और नोटों की बरसात ने शहर में नई बहस छेड़ दी है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे सरकारी तंत्र की छवि से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे निजी आयोजन बताकर सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा मान रहे हैं.
क्या है पूरा मामला ?
वायरल वीडियो में जेई राजकुमार मंच पर बार कलाकारों के साथ बॉलीवुड गाने ‘बार-बार आओ ना’ और ‘चोली के पीछे क्या है’ पर ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं. उनके आसपास नोटों की बरसात होती है और लाइटों की चमक से माहौल किसी शादी समारोह जैसा नजर आता है. वीडियो में कई लोग स्टेज के पास खड़े इस नज़ारे का आनंद लेते दिखते हैं
शहर में चर्चा और सोशल मीडिया पर तंज
वीडियो वायरल होने के बाद गोरखपुर में इस पर खूब टिप्पणी हो रही है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि “अब रिटायरमेंट पार्टी नहीं, बार-टायरमेंट पार्टी हो रही है”कुछ यूजर्स ने कहा “ठुमके की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, ये तो बस मूड का मामला है”वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि सरकारी कर्मचारी के विदाई समारोह में इस तरह के आयोजन से सरकारी छवि पर असर पड़ता है.
पहले भी नाम विवादों में रहा
सूत्रों के अनुसार, जेई राजकुमार का नाम पहले भी कुछ विभागीय जांचों और चर्चाओं में सामने आ चुका है. हालांकि मौजूदा वीडियो उनका निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन इसके सार्वजनिक होने के बाद यह मामला शहर में चर्चा का कारण बन गया है.
निजी मनोरंजन या सरकारी गरिमा पर सवाल?
यह घटना अब एक बड़ी बहस में बदल गई है क्या सरकारी कर्मचारी की निजी विदाई पार्टी में इस तरह के आयोजन को सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए?कई लोग इसे निजी खुशी और रिटायरमेंट के बाद की आजादी मानते हैं, तो कई इसे सरकारी मर्यादा से जुड़ा विषय बता रहे हैं.