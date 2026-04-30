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अधिवक्ता से छिनैती की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी , आरोपी गिरफ्तार

Maharajganj News: महराजगंज जिले  में एक अधिवक्ता से छिनैती का प्रयास करने वाले आरोपी को उस समय भारी पड़ गया, जब पीड़ित के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए उसे पकड़ लिया. गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:35 AM IST
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महराजगंज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक अधिवक्ता से छिनैती का प्रयास उस समय नाकाम हो गया, जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता अपने घर से कचहरी की ओर जा रहे थे. तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोककर मोबाइल, पर्स और मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की. लेकिन उनकी सूझबूझ और आसपास के लोगों की बहादुरी ने आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया. 

कहां की है ये घटना?
जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक अधिवक्ता से छिनैती का प्रयास करने वाले आरोपी को उस समय भारी पड़ गया, जब पीड़ित के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए उसे पकड़ लिया. गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता अपने घर से कचहरी जा रहे थे. तभी पनेवा-पनेई गांव स्थित एक कुटीर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और मोबाइल, पर्स व मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास किया. इस दौरान अधिवक्ता द्वारा शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी का पीछा किया और उसे मौके पर ही पकड़ लिया.

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घटना के दौरान डायल 112 पर भी सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को हिरासत में लेकर थाना कोतवाली ले आई. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मिनहाज निवासी ग्राम बेलभरिया, थाना कोठीभार, जनपद महाराजगंज बताया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 221/2026 धारा 309(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

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