कौन हैं प्रो. केपी सिंह? राज्यपाल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया

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Who is Prof. KP Singh: पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) को नया कुलपति मिल गया है. रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के पूर्व कुलपति प्रो. केपी सिंह को गोरखपुर विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है. गोरखपुर विश्वविद्यालय में उनका 3 साल का कार्यकाल रहेगा. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
कौन हैं प्रो. केपी सिंह?
दरअसल, गोरखपुर विश्वविद्यालय की मौजूदा कुलपति प्रो. पूनम टंडन का कार्यकाल 3 सितंबर को समाप्त हो गया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रो. पूनम टंडन का कार्यकाल विस्तार न कर नए कुलपति की नियुक्ति कर दी है. प्रो. केपी सिंह वर्तमान में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं. नए कुलपति के लिए 28 अगस्त को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने साक्षात्कार को अंतिम रूप प्रदान किया था.